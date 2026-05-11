Doué, Hernandez… Les chiffres clés après PSG / Brest

Hier soir, le PSG s’est imposé contre le Stade Brestois dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Au lendemain de ce précieux succès, retour en chiffres sur ce PSG / Brest.

Le PSG jouait son dernier match de la saison au Parc des Princes hier soir avec la réception du Stade Brestois dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Dans un match durant lequel Luis Enrique avait fait tourner, les Parisiens ont dû attendre les dix dernières minutes de la rencontre pour s’offrir la victoire. C’est Désiré Doué qui a fait trembler les filets pour rapprocher un peu plus le PSG du titre. Pour son 100e match avec les Rouge & Bleu, l’international français a atteint la barre des 50 implications sur un but (29 buts, 21 passes décisives), comme le rapporte le PSG sur son site internet. Passeur décisif pour l’ancien Rennais, Lucas Hernandez a réalisé sa troisième offrande de la saison en Ligue 1, soit davantage que lors de ses deux premiers exercices dans l’élite.

Des remplaçants prolifiques

Hier soir, Désiré Doué a inscrit le 28e but pour un remplaçant du PSG toutes compétitions confondues cette saison. C’est le meilleur total parmi les équipes des cinq grands championnats européens. « Les Parisiens brillent aussi de loin, avec 22 réalisations marquées depuis l’extérieur de la surface, un total également inédit dans le top 5 européen cette saison. » Le PSG s’est imposé à six reprises sur le score de 1-0 en championnat, soit déjà deux fois plus que lors des deux précédents exercices sous les ordres de Luis Enrique, conclut le PSG.





