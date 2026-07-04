Doué : « Il n’y a aucune animosité entre Barcola et moi »

Depuis le début de la Coupe du monde, Bradley Barcola et Désiré Doué se partagent le couloir gauche de l’attaque de l’équipe de France. Le dernier cité explique qu’il n’y a aucune animosité entre les deux coéquipiers au PSG.

L’équipe de France est la sélection qui compte le plus de joueurs du PSG dans son effectif lors de cette Coupe du monde. Ils sont cinq avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez. Si les deux derniers cités n’ont pas joué une seule minute depuis le début de la compétition, les trois autres ont participé aux quatre rencontres des Bleus. Le numéro 7 du PSG est un titulaire indiscutable alors que Barcola et Doué sont « en concurrence » dans le couloir gauche. L’ancien Lyonnais a débuté deux rencontres (Irak, Suède), tout comme l’ancien Rennais (Sénégal, Norvège). Présent en conférence de presse, Désiré Doué a évoqué la concurrence avec son coéquipier au PSG chez les Bleus.

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« On est toujours ensemble »

« On est dans un groupe, c’est la Coupe du monde, c’est une compétition à part. Tous les joueurs sont importants. Si Bradley doit jouer, il sera prêt ; si je dois jouer, je serai prêt. Il n’y a aucune animosité entre nous, on est toujours ensemble », lance le numéro 14 du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. Il a ensuite été questionné sur le fait de savoir si c’était réducteur de dire que Barcola aime les grands espaces et lui les petits espaces. « Je pense que c’est réducteur de dire seulement ça. On a beaucoup de qualités, même si on est différents. Je peux jouer à beaucoup de postes. Lui, c’est plus un ailier qui a joué en numéro 9. Il va très vite avec et sans le ballon. Je suis peut-être plus à l’aise dans les petits espaces. On est deux profils différents qui se complètent bien sur le terrain. » Désiré Doué a enfin été questionné sur Warren Zaïre-Emery, qui n’a pas joué depuis le début de la Coupe du monde. « C’est un joueur exceptionnel qui a une mentalité de champion et il le démontre au quotidien. Il se tient prêt et il sera prêt au moment où il aura son rôle à jouer. »