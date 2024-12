Doué : « Je ne dirais pas que c’est mon soir. C’est surtout le soir de l’équipe »

Ce dimanche soir, le PSG recevait Lyon en clôture de la quinzième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a globalement dominé, le club de la capitale s’est imposé (3-1) et reprend sa marche en avant en championnat. Désiré Doué a souligné le bon match de son équipe.

Après deux matches nuls en Ligue 1, le PSG retrouvait le championnat avec la réception – au Parc des Princes – de l’Olympique Lyonnais en clôture de la quinzième journée. Les Parisiens ont rapidement mené de deux buts grâce à un très bon Désiré Doué, auteur d’une passe décisive et provocateur d’un penalty. Malgré le retour au score de l’OL, le club de la capitale n’a jamais douté et clôturé le score en toute fin de match avec une nouvelle réalisation de Gonçalo Ramos (3-1). Au micro de DAZN, Désiré Doué est revenu sur ce qui est très certainement son meilleur match sous le maillot du PSG, lui qui s’est aussi vu refuser un but sur un hors-jeu d’Achraf Hakimi sur l’action.

« On continue sur une très bonne dynamique »

« Je ne dirais pas que c’est mon soir. C’est surtout le soir de l’équipe. On continue sur une très bonne dynamique. On a réussi à gagner le dernier match en Champions League, ce qui était très important. On a su se procurer beaucoup d’occasions, bien défendre aussi, même si on a encaissé un but. On continue sur une bonne dynamique et on va essayer de continuer pour ramener à chaque fois les trois points. Lyon inoffensif ? Je pense que l’on a bien défendu. On a exercé une très bonne pression et suivi la tactique du coach. On a su bien les presser et les mettre en difficulté. Cela nous a permis de nous faciliter le match. »