Doué : « Je suis heureux de faire partie du PSG, l’un des plus grands clubs du monde »

Auteur d’une très bonne saison 2024-2025 avec le PSG, Désiré Doué a été récompensé du Golden Boy 2025. Une fierté pour l’international français.

Double buteur et passeur décisif en finale de la Ligue des champions, Désiré Doué a éclaboussé de son talent ce large succès du PSG contre l’Inter Milan (5-0). Pour sa première saison sous le maillot des Rouge & Bleu, l’ancien Rennais a été très performant (61 matches toutes compétitions confondues, 16 buts et 16 passes décisives). Sans surprise, il a été nommé Golden Boy 2025, prix récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison. Annoncé vainqueur le 4 novembre dernier, il a reçu son trophée hier soir lors de la cérémonie organisée à Turin. Au moment de récupérer son trophée, il n’a pas caché sa joie d’être récompensé.

« Ce prix représente beaucoup pour moi »

« C’est un honneur d’être ici, je suis très heureux. Ce prix représente beaucoup pour moi, je le dédie à toute ma famille qui m’a toujours soutenu. Je ne suis généralement pas nerveux lorsque je parle en public, mais je le suis quand je parle de ma famille, et je les remercie pour tous leurs efforts et leur soutien tout au long de ma carrière. Je remercie également le président de m’avoir voulu au PSG, ainsi que le staff, l’entraîneur et les bénévoles du club qui travaillent dans l’ombre, ainsi que Luis et tous mes coéquipiers. Je voudrais aussi remercier une personne en particulier. Je ne dirai pas qui c’est, mais cette personne comprendra. Un nouveau rêve ? Le rêve de chaque enfant est de devenir footballeur professionnel. Tout le monde n’y parvient pas, mais je suis reconnaissant d’y être parvenu. J’ai remporté la Ligue des champions et plusieurs autres trophées avec le PSG, et il y en a encore beaucoup à gagner, en équipe et individuellement. Ce qui compte le plus pour moi, c’est le travail et la discipline pour remporter encore plus de trophées. Avant de venir au PSG, je savais que c’était l’un des plus grands clubs du monde. Je peux maintenant le confirmer, et je suis heureux d’en faire partie. »