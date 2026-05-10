Doué : « Je suis très heureux de faire 100 matchs au PSG, j’espère qu’il y en aura encore beaucoup d’autres »

Victorieux face au Stade Brestois (1-0) grâce à un but de Désiré Doué, le PSG a quasiment assuré son titre de champion de France.

Le PSG a quasiment validé son quatorzième titre de champion de France. Face au bloc bas du Stade Brestois, le club parisien a réussi à trouver la faille grâce à un but de Désiré Doué en fin de rencontre (1-0). Un succès ô combien important pour faire un grand pas vers le titre. En effet, avec six points d’avance sur le RC Lens à deux matchs de la fin et une différence de buts de +15, il faudra un véritable cataclysme pour ne pas voir les Rouge & Bleu être officiellement sacrés.

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« C’était important de finir en beauté au Parc »

Après la rencontre, Désiré Doué est revenu sur la performance parisienne au micro de Ligue 1+ : « On est restés sérieux du début à la fin. On a poussé et on a eu de belles occasions. On aurait pu marquer à plusieurs reprises. C’est très important de prendre les trois points ce soir. Sa 100e au PSG ? Oui, c’est magnifique. Je suis très heureux de faire 100 matchs au Paris Saint-Germain, j’espère qu’il y en aura encore beaucoup d’autres. Bravo aussi aux supporters qui nous ont poussés toute la saison au Parc, et à l’extérieur aussi. C’était important de finir en beauté au Parc. »

Paris fait un grand pas vers le titre 🥇



C’est 𝑫𝒆́𝒔𝒊𝒓𝒆́ 𝑫𝒐𝒖𝒆́ qui délivre tout le Parc ! #PSGSB29 pic.twitter.com/8iplCX4zaY — L1+ (@ligue1plus) May 10, 2026