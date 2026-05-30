Doué : « La deuxième est là, on va continuer à bosser et la troisième, on va aller la chercher! »

Le PSG est entré dans l’histoire du football en remportant une deuxième Ligue des champions consécutive. Et Désiré Doué affiche déjà ses ambitions pour la saison prochaine.

Le PSG est historique !!!! Au terme d’un match indécis et d’une séance de tirs au but irrespirable, le PSG est venu à bout d’Arsenal en finale de la Ligue des champions (1-1, 4-3 TAB). Les Rouge & Bleu conservent ainsi leur couronne, une performance seulement réalisée par le Real Madrid au XXIe siècle (2016-2018). Au micro de M6, Désiré Doué a exprimé sa joie et affiche déjà ses ambitions pour la saison prochaine.

« Je n’ai pas les mots. Je ne sais pas quoi faire. La première, c’était exceptionnel, mais on avait cette envie, plus que tout, d’aller chercher la deuxième, d’écrire l’histoire et de rentrer dans la légende encore une fois. C’est ce qu’on a fait. Regardez tous nos supporters, nos familles… On les remercie parce qu’ils ont été là toute la saison, et depuis que le PSG existe, ils nous poussent dans les moments difficiles. Ce soir, on les remercie. J’aime trop ce club… J’aime trop ce club ! Et c’est pas fini ! La deuxième, elle est là, et on va continuer à bosser pour aller chercher la troisième ! »