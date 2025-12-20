Doué : « L’année 2025 ? Elle est magnifique, historique »

Ce samedi soir, le PSG s’est logiquement imposé contre le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. Les Parisiens sont qualifiés pour les 16es de finale.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affrontait le club de National 3 du Vendée Fontenay Foot. Dans un match qu’il a logiquement dominé, le club de la capitale s’est logiquement imposé grâce à des buts de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et un doublé de Gonçalo Ramos (4-0). Au micro de beIN SPORTS 1, Désiré Doué, premier buteur et auteur d’une belle prestation d’ensemble, a salué le professionnalisme de son équipe avant de revenir sur l’année 2025 historique du PSG.

« On a écrit l’histoire »

« On a été sérieux du début jusqu’à la fin du match. On a fait le match qu’il fallait faire. On a marqué, on a été efficace, donc c’est top. J’ai pris du plaisir sur le terrain ? Ouais, j’ai pris beaucoup de plaisir ce soir grâce aussi à mes coéquipiers. On a bien combiné. Ce sont des matches où il faut savoir prendre du plaisir. Je pense que ce soir je repars avec le sourire. L’année 2025 ? Elle est magnifique, elle est historique. C’est magnifique, on a écrit l’histoire du football, du football mondial, du club aussi parce que l’on a remporté la première Ligue des champions. On a aussi remporté six trophées en une année civile, c’est magnifique. On est très content, très fier aussi de la saison que l’on a faite. On remercie le staff, les supporters qui sont toujours là pour nous. Bravo aussi à tous mes coéquipiers et à la direction. Dembélé ovationné à sa sortie ? Il le mérite, il est exceptionnel. »