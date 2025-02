Doué : « L’état d’esprit a été très bon »

Ce mercredi soir, le PSG a infligé une correction au Stade Brestois (7-0) pour valider sa place en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Le PSG a offert une démonstration à ses supporters en barrage retour de la Ligue des champions. Après avoir pris une belle option pour la qualification suite à la victoire 3-0 du match aller, les Rouge & Bleu n’ont laissé aucune chance au Stade Brestois dans cette confrontation retour avec un score 7-0.

Entré en cours de jeu, Désiré Doué a confirmé sa forme du moment avec un but et une passe décisive. Après la rencontre, le numéro 14 parisien a félicité sa formation pour la prestation collective, dans des propos accordés à PSG TV. « L’équipe a très bien joué ce soir. On a été très collectif, l’état d’esprit a été très bon. On a pris zéro but aussi donc c’est super positif (…) Je pense que c’est aussi la force de l’équipe, on joue les uns pour les autres. Quand on arrive devant le but, on ne se dit pas qu’on doit toujours tirer, on fait la passe aux coéquipiers et ça permet de faire croquer tout le monde (…) La suite de la compétition ? On va garder le même état d’esprit, continuer à appliquer les tactiques du coach et donner le meilleur pour aller le plus loin possible. »