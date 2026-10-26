Doué, Luis Enrique… Les chiffres clés avant PSG / Lyon

Ce lundi soir (20h30, Ligue 1 +), le PSG affronte Lyon en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce choc, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG joue son match de la huitième journée de Ligue 1 ce lundi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Olympique Lyonnais. En cas de succès devant leur public, les Parisiens prendront seuls la tête du championnat avec un point d’avance sur Rennes. Ces derniers temps, la victoire, le PSG connaît. Il reste en effet sur sept victoires de suite toutes compétitions confondues, la plus belle série des Rouge & Bleu depuis la saison 2024-2025 (10 victoires consécutives), comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale. Et les doubles champions d’Europe aiment marquer en Ligue 1. Ils restent en effet sur une série de 27 matches avec au moins un but inscrit. Le 0-0, un score qui apparaît très peu lorsque le PSG et Lyon s’affrontent. En effet, les deux équipes ne se sont plus quittées en Ligue 1 sur un score de 0-0 depuis le 24 avril 2009, soit une série en cours de 34 matches consécutifs.

Un record en approche pour Luis Enrique

Ce lundi soir, le PSG et Lyon vont s’affronter pour la 40e fois depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, un record. Le bilan est en la faveur des Parisiens avec 26 victoires, cinq nuls et huit défaites. Lyon est aussi dans le top 5 des équipes qui ont le plus joué au Parc des Princes. Ce soir, il s’agira de la 51e fois. Seuls Monaco (56 matches), Bordeaux, Marseille et Nantes (55 matches), et Lille (51 matches) ont joué plus dans l’antre historique des Rouge & Bleu. Michel Kollar explique également que le PSG aime marquer contre Lyon puisqu’il a déjà fait trembler à 182 reprises les filets contre les Lyonnais. C’est encore un record. Un record, Luis Enrique peut aller en chercher un ce soir. Si le PSG l’emporte, le coach espagnol atteindrait sa 126e victoire sur le banc du PSG en match officiel, ce qui lui permettrait de rejoindre Laurent Blanc, qui détient ce record. Le PSG pourrait également atteindre la barre symbolique des 2000 buts inscrits depuis l’arrivée de QSI à sa tête. Pour cela, il faudrait marquer quatre buts ce soir. Enfin, Désiré Doué, très en forme ces dernières semaines, pourrait égaler l’un de ses records au PSG, le nombre de matches de suite avec au moins un but inscrit. Il en est actuellement à trois, alors que son record est de quatre lors de la saison 2024-2025.





















