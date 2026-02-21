Doué : « Ma sortie ? C’est de la prévention, tout va très bien »

Ce samedi soir, le PSG affrontait le FC Metz lors de la 23e journée de Ligue 1. Dans un match totalement maîtrisé, le PSG s’est facilement imposé (3-0).

Avec la défaite de Lens ce samedi après-midi sur sa pelouse contre l’AS Monaco (2-3), le PSG avait la possibilité de reprendre la tête de la Ligue 1 avec sa rencontre contre le FC Metz ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Et les Parisiens, avec une équipe remaniée, n’ont pas tremblé et se sont facilement imposés grâce à des buts de Désiré Doué, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos (3-0). Au micro de Ligue 1 +, Désiré Doué est revenu sur ce succès important avant de donner des nouvelles, lui qui est sorti à la mi-temps en se touchant la cuisse.

« On a repris la première place ce soir et il faut la conserver maintenant »

« C’était très important de gagner ce soir. On a vu le match juste avant, on a vu qu’ils avaient perdu. On a repris la première place ce soir et il faut la conserver maintenant. Important d’apporter une réponse ? Pas forcément une réponse mais juste de très bien jouer, d’aider l’équipe. Ce soir, on a fait un grand boulot collectivement même si on aurait pu et voulu mettre plus de buts ce soir. Mais voilà, on ramène les trois points et c’est le plus important. Ma sortie ? C’est de la prévention, tout va très bien. »