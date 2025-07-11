Doué : « Notre objectif est de ramener la coupe à Paris »

Dimanche soir (21 heures, DAZN, TF1), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Désiré Doué veut encore une fois écrire l’histoire du PSG.

Après avoir marqué l’histoire il y a un mois et demi avec son succès en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG pourrait terminer sa saison 2024-2025 avec un nouveau trophée, la Coupe du monde des clubs. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront se défaire de Chelsea en finale dimanche soir. Deux jours avant cette rencontre, à l’issue de l’entraînement, Désiré Doué s’est présenté devant les journalistes. Dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 14 du PSG s’est penché sur cette finale et sur l’envie du PSG d’encore entrer dans l’histoire.

La finale contre Chelsea

« On connaît les qualités de Chelsea, c’est une très bonne équipe, on a vu leurs matches. Ils ont beaucoup de très bons joueurs. On va essayer d’aborder le match avec la même mentalité. »

Qu’est-ce que cela fait quand on vous dit que vous êtes injouables ?

« Ça fait plaisir. Ça veut dire qu’on a montré de grandes choses sur le terrain, on fait plaisir aussi aux supporters qui nous regardent. C’est aussi notre objectif, de faire que tout le monde aime le PSG par notre football. C’est quelque chose de magnifique, on doit répéter la même performance et les mêmes attitudes contre Chelsea. »

Comment faites-vous pour rester les pieds sur terre ?

« C’est une finale, tout peut se passer en finale. Notre objectif est de ramener la coupe à Paris, encore une fois, ce serait notre cinquième trophée (de la saison). C’est aussi pour nous une occasion de marquer l’histoire. Et on va tout faire pour la remporter. L’important, c’est d’aborder cette finale de la même manière que l’on a préparé les autres matches cette saison. »

La clé du match

« Je ne sais pas, je ne l’ai pas ici (sourire). Comme je l’ai dit, on va aborder le match de la meilleure des manières et tout faire pour gagner. Se battre, car une finale c’est toujours un match à part, tout peut se passer dans une finale. »

Ce que représente cette Coupe du monde des clubs

« C’est un trophée majestueux. C’est la première édition, on a la chance d’y participer. Marquer l’histoire dès la première édition, ce serait magnifique. »

Un possible cinquième titre cette saison

« Cela voudrait dire que l’on a tout gagné et c’était notre objectif cette saison. »

Le statut de favori, un avantage ?

« Il faut le prouver sur le terrain. On a été favoris sur la plupart des matches de cette compétition et au cours de la saison. Mais le plus important est ce que l’on réalise sur le terrain, c’est cela qui nous met en bonnes positions. »

Echangé avec Mbappé après le match contre le Real ?

« Je n’ai pas échangé avec lui après le match. Mais comme l’avait dit Ousmane je crois, c’était le Real Madrid contre le PSG, et pas Kylian contre le PSG. On est très contents d’avoir battu le Real Madrid en demi-finales. »

Le bilan de cette Coupe du monde des clubs

« On a passé beaucoup de bons moments ensemble. On a eu la chance de pouvoir sortir les uns avec les autres, d’avoir été dans différentes villes et régions des États-Unis. C’était super, ça a renforcé nos liens entre coéquipiers. »











































