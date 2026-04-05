Doué : « On a envie d’aller écrire l’histoire une nouvelle fois »

Désiré Doué est l’un des hommes forts du PSG. Un peu moins en vue ces dernières semaines, il monte petit à petit en puissance au meilleur des moments.

Arrivé au PSG l’été dernier, Désiré Doué a eu un temps d’adaptation avant d’exploser sur le terrain durant l’année 2025 historique du club de la capitale. Cette explosion a vu son firmament le 31 mai 2025 sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. Double buteur et passeur décisif, il a été le meilleur parisien sur le terrain lors du très large succès (5-0) qui a permis au PSG de soulever la première Ligue des champions de son histoire. Qualifiés pour les quarts de finale de la compétition européenne, les champions d’Europe rêvent du back-to-back. Avant les quarts contre Liverpool, Désiré Doué s’est confié à Téléfoot.

Sa saison

« C’est une saison qui a été un peu en dents de scie à cause des blessures surtout. Je me suis blessé deux fois cette saison, cela ne m’était jamais arrivé encore. Je suis très très content aujourd’hui de pouvoir rejouer en pleine forme, à 100% de mon état physique. »

Les critiques sur lui

« Ça fait partie du football, sincèrement, d’autant plus quand tu joues au PSG. En France aujourd’hui, on sait que dès que tu perfores moins, il y a beaucoup de critiques. Je suis un joueur talentueux, certes, mais qui a des ambitions. Et, la remise en question, ce n’est pas que les critiques que je lis, que j’entends, c’est moi-même qui me l’impose au quotidien. C’est mon entourage. Donc ça ne perturbe pas du tout. Après, sincèrement, il y a des critiques qui font avancer aussi. Tout n’est pas à jeter. Il y a des critiques qui sont très bonnes à prendre. Il faut s’en servir pour se remettre en question. »

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Son humeur

« J’ai toujours cette joie de vivre au quotidien. Je fais le plus beau métier du monde. »

Liverpool

« Liverpool, un grand souvenir pour moi ? C’était magnifique. Mais après, on sait que tout sera différent. Notre objectif, bien sûr, c’est d’aller en demi-finale. On sait de quoi on est capable. On sait que même dans les situations les plus compliquées, on peut renverser un match. Donc, on est confiant. On a vraiment envie, et on sait que l’on peut le faire, de gagner encore une fois cette Ligue des champions. Le PSG aussi fort cette saison que la saison dernière ? Oui. On a faim et on a envie d’aller écrire l’histoire une nouvelle fois. »