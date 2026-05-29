Doué : « On a envie d’écrire l’histoire et d’entrer dans la légende »

Ce samedi (18h sur M6 et Canal+), le PSG dispute la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. En conservant sa couronne européenne, le club parisien aura l’occasion de marquer l’histoire.

J-1 avant la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal, le 30 mai à Budapest. Tenant du titre, le club de la capitale aura pour ambition de conserver son trophée et ainsi devenir le deuxième club, après le Real Madrid (2016-2018), à conserver sa couronne européenne au XXIe siècle. Un moment important pour les joueurs de Luis Enrique, afin de laisser encore un peu plus leur empreinte dans l’histoire du football. Héros de la finale la saison passée, Désiré Doué a bien conscience de l’importance de cette rencontre, comme il l’a déclaré dans une interview accordée à M6, diffuseur de la finale.

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Disputer une deuxième finale de Ligue des champions, est-ce un stress ou un match comme un autre ?

« C’est juste magnifique d’avoir cette opportunité. Beaucoup de joueurs et d’équipes ne disputent pas une finale de Ligue des champions dans leur carrière. Deux d’affilée, c’est encore plus beau. Aujourd’hui, on a cette chance et je pense que c’est mérité. On a montré de belles choses tout au long de ces deux saisons. On sait qu’on a la capacité d’aller gagner cette finale face à une très bonne équipe d’Arsenal. »

La possibilité de réaliser un « back-to-back » en Ligue des champions

« Il y a une phase où on se dit : ‘j’ai gagné la Ligue des champions, c’est magnifique’, mais les plus grands champions, que ce soit au football ou dans d’autres sports, quand ils gagnent un grand trophée, ils ont envie de le regagner. Je suis sûr que, dans toute l’équipe, on a la même mentalité. On a encore envie d’aller chercher tous les trophées. On a envie d’écrire l’histoire et d’entrer dans la légende. »

Sa finale en 2025 (doublé et une passe décisive)

« À chaque fois que j’y repense, je suis très heureux. À titre personnel, cela ne m’a pas forcément changé mon quotidien ni la façon dont je vois les choses. Je sais qu’aujourd’hui, on a les capacités d’aller chercher de grands trophées. »

Un joueur discret en dehors du terrain

« Dans la vie, ce que mes parents m’ont inculqué, c’est l’éducation. Une bonne éducation, c’est primordial. C’est très important d’être respectueux vis-à-vis de tout le monde. J’essaie d’être moi-même et de ne pas jouer un rôle. J’essaie aussi d’être honnête avec mes émotions, avec ce que je transmets sur le terrain et en dehors. Après, je n’ai jamais été quelqu’un qui aime parler devant les caméras, mais quand il le faut, je sais le faire. »

⚽ C’est l’un des joueurs les plus en vue et les plus attendus dans l’attaque française et parisienne. Désiré Doué est sur tous les fronts : Ligue des Champions puis Coupe du monde. Il s’est confié à nos journalistes.



🎙️ @PhilSANFOURCHE et @bastinheau pic.twitter.com/K6i4LmjJBW — M6 Info (@m6info) May 29, 2026