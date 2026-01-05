Doué : « On a faim d’aller chercher tous les trophées, on n’est pas rassasiés »

Buteur dans le derby francilien face au Paris FC (2-1), l’attaquant du PSG, Désiré Doué, n’a pas caché ses ambitions pour cette année 2026.

Le PSG démarre 2026 par une victoire. Dans le derby francilien face au Paris FC, le champion de France en titre n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer sur le score de 2-1. Un succès qui permet de lancer parfaitement son marathon de matches de janvier. Titulaire, Désiré Doué a livré une belle performance sur la pelouse du Parc des Princes. Auteur de l’ouverture du score, le numéro 14 parisien retrouve ses sensations physiques et techniques. Présent en zone mixte, l’international français est revenu sur la prestation des Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par L’Equipe.

À lire aussi : Retour des cadres, Dembélé… La conférence de presse de Luis Enrique

La victoire face au PFC

« On savait que ce serait difficile… Tous les matches sont compliqués, il y a toujours des choses à faire pour battre un adversaire. Ils étaient un peu plus en bloc bas, donc il a fallu se procurer des occasions. On avait à coeur de le gagner. Il fallait démontrer qu’on savait gagner ce genre de match. »

Une future rivalité entre le PSG et le PFC ?

« On joue contre le Paris FC, nous, on est le Paris Saint-Germain. C’était important de montrer qu’on doit gagner ce genre de match et ce genre de derby. Une rivalité ? Je pense que oui, c’est pour ça qu’on appelle ça un derby. »

Son état de forme

« Je me sens très bien, j’ai repris il n’y a pas longtemps, je suis reconnaissant d’être sur le terrain. Il faut se remettre en question tous les jours, collectivement. On travaille très dur pour aller chercher le plus de titres possibles. On a faim d’aller chercher tous les trophées, on n’est pas rassasiés. »

Le retour en forme d’Ousmane Dembélé

« Ousmane, vous savez qu’il est exceptionnel. Ce soir (dimanche), il nous a beaucoup aidés, il a un rôle très important dans l’équipe. C’est un leader, il a fait un très bon match encore. »