Doué : « On a fait un bon match dans l’ensemble »

En match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le PSG s’est facilement imposé contre le FC Nantes (3-0) pour reprendre quatre points d’avance en tête de la Ligue 1.

Après sa défaite contre Lyon dimanche soir (1-2), le PSG retrouvait la Ligue 1 et le Parc des Princes ce mercredi soir avec la réception du FC Nantes pour le compte du match en retard de la 26e journée. Dans un match qu’il a maîtrisé, le club de la capitale s’est logiquement imposé contre les Nantais (3-0) pour reprendre sa marche en avant et compter quatre points d’avance sur le RC Lens. Au micro de Ligue 1 +, Désiré Doué, auteur d’un très beau but, s’est félicité de ce succès.

« Mon but ? Je l’ai bien prise. Je la sentais »

« C’est top, on est content. On a fait un bon match dans l’ensemble. On a su se créer des occasions, marquer trois beaux buts. Donc c’est super, il faut continuer comme ça. Il y a un autre match samedi et on va aller là-bas pour continuer à performer. Mon but ? Je l’ai bien prise. Je la sentais et voilà, ça fait but, ça fait plaisir. »