Doué
Image : Compte X @PSG_inside

Doué : « On a fait un bon match dans l’ensemble »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 avril 2026

En match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le PSG s’est facilement imposé contre le FC Nantes (3-0) pour reprendre quatre points d’avance en tête de la Ligue 1.

Après sa défaite contre Lyon dimanche soir (1-2), le PSG retrouvait la Ligue 1 et le Parc des Princes ce mercredi soir avec la réception du FC Nantes pour le compte du match en retard de la 26e journée. Dans un match qu’il a maîtrisé, le club de la capitale s’est logiquement imposé contre les Nantais (3-0) pour reprendre sa marche en avant et compter quatre points d’avance sur le RC Lens. Au micro de Ligue 1 +, Désiré Doué, auteur d’un très beau but, s’est félicité de ce succès. 

« Mon but ? Je l’ai bien prise. Je la sentais »

« C’est top, on est content. On a fait un bon match dans l’ensemble. On a su se créer des occasions, marquer trois beaux buts. Donc c’est super, il faut continuer comme ça. Il y a un autre match samedi et on va aller là-bas pour continuer à performer. Mon but ? Je l’ai bien prise. Je la sentais et voilà, ça fait but, ça fait plaisir. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 avril 2026

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