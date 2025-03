Doué : « On a su être efficace quand il le fallait »

Ce samedi après-midi, le PSG se déplaçait à Rennes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés dans un match maîtrisé (1-4).

Trois jours avant de tenter d’aller chercher la qualification en quart de finale de la Ligue des champions sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool, le PSG jouait sur la pelouse du Stade Rennais pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Après une première mi-temps totalement dominée, où il avait ouvert le score par l’intermédiaire de Bradley Barcola, le club de la capitale a été plus en difficulté en seconde période. Mais grâce à un doublé en sortie de banc d’Ousmane Dembélé, il s’est imposé (1-4) pour poursuivre son invincibilité en championnat et préparer au mieux son déplacement à Anfield. Au micro de beIN Sports 1, Désiré Doué, auteur d’une nouvelle prestation solide, a évoqué ce précieux succès parisien.

« Satisfaction de rester invaincu ? C’était l’objectif de venir ici, de remporter les trois points, ce que l’on a fait aujourd’hui. On est très content. Son retour à Rennes ? Un grand grand plaisir, j’ai les supporters qui m’ont très bien accueilli encore une fois. J’ai eu l’occasion d’aller les saluer à la fin du match. C’est le club avec lequel j’ai grandi qui m’a permis de débuter ma carrière professionnelle. Sans eux, je ne serais pas là. Je suis très content de revenir ici. Qu’est-ce qui a fait la différence ? On a su être efficace quand il le fallait. On a su marquer, ce n’est jamais facile de jouer ici. Aujourd’hui, ils nous ont posé des problèmes, mais on a su être efficace et c’est le plus important. Ma polyvalence ? On a pour consigne de bouger. Le coach nous donne de bonnes consignes et ça paye, donc on est très content. Liverpool ? On y va avec une très belle mentalité. On est confiant, on va aller là-bas pour gagner. Important de retrouver la confiance ? On ne l’avait pas perdu. On est confiant, on travaille très dur et on va aller là-bas pour gagner. »