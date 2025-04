Doué : « On a su se ressaisir en deuxième mi-temps »

Largement vainqueur sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (1-6), le PSG a fait un excellent job pour démarrer son marathon de matches. Le titre s’approche à très grand pas.

Après la défaite de l’OM (3-1 face au Stade de Reims) plus tôt dans la journée, le PSG a rempli l’une des autres conditions pour s’adjuger le titre de champion de France dès ce samedi soir. Dans une seconde période à sens unique, les Rouge & Bleu ont livré un festival avec un large succès sur le score de 6-1 sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne. Il faut désormais espérer un match nul entre l’AS Monaco et l’OGC Nice ce soir (21h05) pour être officiellement champion. Après la rencontre, Désiré Doué, auteur d’un doublé, est revenu sur la performance parisienne au micro de DAZN.

Un PSG avec un autre visage en deuxième période

« Oui, la première mi-temps n’a pas été bonne pour nous, on a encaissé un but rapidement. Mais, le plus important est qu’on a su se ressaisir en deuxième mi-temps, jouer notre football et repartir avec la victoire. »

Une semaine particulière pour lui après sa première sélection en Bleus, c’est quoi la suite ?

« Je suis très content de ce qui se passe mais ce n’est que le début de grande chose je l’espère. Je vais continuer à travailler et continuer à avoir cette envie de jouer et faire le maximum pour l’équipe. »

Sa ressemblance avec Neymar

« Neymar a une carrière exceptionnelle, moi, je suis où j’en suis. Pour l’instant, je vais continuer à travailler, j’ai encore beaucoup de choses à travailler. »