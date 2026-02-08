Doué : « On avait à cœur de gagner ce match ce soir »

Pour le dernier Classico de la saison, le PSG a surclassé Marseille (5-0) pour reprendre la première place et écarter les Marseillais de la course au titre.

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’Olympique de Marseille pour le troisième et dernier Classico de la saison. Dans un match à sens unique, le club de la capitale a surclassé les Phocéens pour s’offrir la victoire la plus large dans l’histoire du Classico (5-0). Auteur d’une magnifique passe sur le premier but d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué a réalisé sa meilleure prestation depuis son retour de blessure. A l’issue de la rencontre, le numéro 14 du PSG est revenu sur cette masterclass parisienne.

« Notre objectif ce soir c’était aussi de mettre le feu sur le terrain »

« On avait à cœur de gagner ce match ce soir. On a mis tous les ingrédients pour du début jusqu’à la fin du match. On a été une grande équipe ce soir, on a joué collectivement, on a très bien pressé. On a su concrétiser les actions, que ce soit les joueurs qui ont débuté et ceux qui ont fini. Donc c’est magnifique, lance le numéro 14 du PSG au micro de Ligue 1 +. Une victoire historique ? Ouais, c’est historique, mais tant mieux. Notre objectif, c’est de s’améliorer match après match, saison après saison. C’est ce que l’on a fait ce soir, il faut continuer sur cette lancée. On sait à quel point cela tient à cœur aux supporters. Dès le début du match, ils ont mis le feu dans le stade. Et comme Bradley l’avait dit, notre objectif ce soir c’était aussi de mettre le feu sur le terrain. On s’est donné à fond, on a tout donné ce soir. Ça porte ses fruits donc c’est super. Une grosse occasion pour moi, ce sera pour la prochaine ? Je n’en ai pas eu qu’une, mais voilà, on va continuer à travailler et ça va rentrer. La suite de la saison, tout droit vers tous les titres ? C’est l’objectif d’aller gagner tous les trophées que l’on peut gagner. »