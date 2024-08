Doué : « Pouvoir jouer au PSG, un rêve qui se réalise »

Ce samedi, le PSG a officialisé sa quatrième recrue de l’été en la personne de Désiré Doué. L’ancien joueur du Stade Rennais est fier de rejoindre un si grand club.

Le PSG avait fait de Désiré Doué l’une de ses priorités de recrutement. Si le Stade Rennais avait ouvert la porte à un départ de sa pépite (19 ans), il s’est montré intransigeant dans les négociations, souhaitant obtenir au minimum 50 millions d’euros. Le PSG et le Bayern Munich se battaient pour obtenir le oui du récent médaillé d’argent aux Jeux Olympiques avec la France. Et ce sont les Rouge & Bleu qui ont raflé la mise. Ce samedi, ils ont officialisé l’arrivée de Désiré Doué, qui est lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2029. L’international français s’est confié à PSG TV après l’officialisation de son arrivée. Extraits choisis…

Son ressenti après sa signature au PSG

« C’est un grand moment de joie de pouvoir rejoindre ce club. C’est de l’excitation forcément pour un jeune joueur comme moi, mais surtout beaucoup de bonheur. Beaucoup de fierté aussi. Et je suis très heureux. Je suis prêt à relever ce challenge, bien sûr. Je suis un grand amoureux du football et des grands projets comme ça, c’est tout ce qui me fait vibrer depuis que je suis tout petit. J’ai toujours eu ce rêve de jouer les plus grandes compétitions, de jouer dans les plus grands clubs et aujourd’hui, pouvoir jouer au Paris Saint-Germain, c’est un rêve qui se réalise. Je suis Français. Alors rejoindre le club de la capitale, c’est quelque chose de magnifique. »

Ce qui l’a convaincu de signer au PSG

« Le Paris Saint-Germain, c’est le plus grand club de France. C’est un des plus grands clubs du monde. Le projet est très ambitieux et c’est un club qui a envie de gagner des titres et d’aller loin dans toutes les compétitions et c’est ce qui me plaît. Moi aussi, je suis un garçon qui a de grands objectifs, qui est très ambitieux. Donc directement, ça m’a beaucoup plu. »

Le PSG qui fait confiance aux jeunes, une motivation en plus ?

« Clairement ! Je me suis orienté vers ce club. Je vois des copains et des camarades qui sont ici, comme Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, qui ont eu la chance de commencer à jouer ici, de progresser, d’évoluer. On les voit aujourd’hui, ils ont une très belle place ici au club et aussi en sélection. Donc bien sûr que ça fait rêver et que ça me donne envie de suivre leur chemin. Ici, je vois que l’âge n’est pas un critère. Quand on est sur un terrain de football, c’est le talent qui prime. C’est ce qu’on peut apporter à l’équipe, ce sont les qualités qu’on met en place pour faire performer l’équipe. C’est très motivant. »

Ses objectifs

« Je suis quelqu’un qui a toujours travaillé donc déjà, je sais que je vais tout donner tous les week-end pour ce maillot. J’essaye de tout donner sur le terrain à chaque fois, j’essaye de m’améliorer dans tous les domaines, mais je suis aussi là pour prendre les conseils des gens qui m’entourent pour pouvoir évoluer et performer sur le terrain. Je suis un jeune joueur qui doit continuer à se construire, à se former et surtout à progresser parce que je pense que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre dans le football. »

Le Parc des Princes

« J’ai hâte de découvrir ça, d’entendre le public chanter. Et voilà, J’ai eu la chance même de jouer au Parc des Princes récemment en finale des Jeux Olympiques et j’étais très heureux d’être dans ce stade pour rien vous cacher. Donc voilà, aujourd’hui, c’est un immense plaisir. Mais c’est surtout un stade magnifique aussi. Et on connaît l’ambiance ici au Parc des Princes, qui est souvent extraordinaire. Donc, je suis très content. »

Un message pour les supporters

« Je veux dire aux supporters parisiens que je suis très content d’être ici, de rejoindre vos couleurs et sachez que je vais tout donner pour ce club et je vais porter haut le maillot du Paris Saint-Germain. J’ai hâte de vous retrouver au Parc des Princes. »