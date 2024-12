Doué : « Quand je rentre, c’est pour aider mes coéquipiers »

Entré en jeu à la 66e minute, Désiré Doué a marqué son premier but avec le PSG contre le RB Salzbourg ce mardi soir (0-3). L’ancien rennais explique que quand on fait appel à lui, il souhaite aider son équipe.

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué n’avait pas encore eu la chance de faire trembler les filets. Après plusieurs bons matches en Ligue 1, l’international espoirs français a pris la place de Gonçalo Ramos, premier buteur de la soirée, lors de la victoire des Rouge & Bleu contre Salzbourg en Ligue des champions ce mardi soir (0-3). Auteur d’une bonne entrée, Désiré Doué a inscrit son premier but avec le PSG après une magnifique action collective. Une réalisation qui a permis aux Parisiens de largement s’imposer (0-3) et de rester en vie en Ligue des champions. En zone mixte, Désiré Doué a expliqué qu’il était là pour aider son équipe quand on faisait appel à lui.

« Si je ne marque pas, il faut que je sois bon dans le jeu »

« On est très content. On a abordé ce match avec le bon état d’esprit. Ça fait du bien, surtout que l’objectif est de performer. Quand je rentre sur le terrain, c’est pour aider mes coéquipiers. Un nouveau rôle pour moi ? Nouveau rôle, non, parce qu’à l’entraînement, je suis habitué à jouer à ce poste, assure le numéro 14 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. On essaie de créer du mouvement pour créer de belles occasions. Le plus important est que je dois continuer à travailler. Si je ne marque pas, il faut que je sois bon dans le jeu. Il n’y a pas que les buts et les passes décisives. »