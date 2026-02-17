Doué
Image : PSG.fr

Doué : « Quelque chose à montrer ce soir ? Non, j’essaye de jouer comme d’habitude »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 février 2026

Lors du barrage aller de la Ligue des champions, le PSG, après un début de match catastrophique, s’est imposé sur la pelouse de Monaco grâce à un très bon Désiré Doué (2-3).

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait à Monaco dans le cadre du barrage aller de la Ligue des champions. Après un début de match catastrophique où il a été mené de deux buts en 20 minutes et où il a raté un penalty par l’intermédiaire de Vitinha, le PSG a dû attendre l’entrée en jeu de Désiré Doué pour retourner la situation et revenir à la pause sur un score de parité (2-2). Au retour des vestiaires, Monaco a été réduit à dix et a vu le PSG prendre l’avantage et finalement s’imposer dans cette manche aller (2-3). Il faudra terminer le travail mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Élu homme du match, Désiré Doué est revenu sur ce succès important du PSG

« C’est à chaque fois une victoire collective »

« Satisfait après la victoire ? Oui, on est content parce que l’on a la victoire. Le plus important, c’est de gagner dans ce genre de match. Quelque chose à montrer ce soir ? Non, j’essaye de jouer comme d’habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits, j’ai marqué, j’ai pu aider l’équipe, c’est mon boulot, lance le numéro 14 du PSG au micro de Canal Plus Foot. Comment on a pris tout ce qu’il s’est dit cette semaine, sur le fait de débuter sur le banc ? Le coach fait ses choix. Il pense à chaque fois aux meilleurs joueurs qui peuvent jouer pour l’équipe. Ce soir, il a aligné son onze, c’est très bien. C’est à chaque fois une victoire collective. Que ce soit une défaite ou une victoire, à chaque fois c’est collectif. Aujourd’hui, j’ai pu apporter ma pierre à l’édifice et je suis content. Heureux de ma soirée ? Oui, bien sûr. » 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 février 2026

Articles similaires

Luis Enrique

Monaco / PSG – Luis Enrique prend la défense de Désiré Doué

17 février 2026
Doué

LDC – Le PSG renverse l’AS Monaco et prend une option pour la qualification

17 février 2026
Luis Enrique

AS Monaco / PSG – Les compositions officielles

17 février 2026
ASM PSG

AS Monaco / PSG – Annoncez votre pronostic

17 février 2026
Bouton retour en haut de la page