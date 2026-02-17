Doué : « Quelque chose à montrer ce soir ? Non, j’essaye de jouer comme d’habitude »

Lors du barrage aller de la Ligue des champions, le PSG, après un début de match catastrophique, s’est imposé sur la pelouse de Monaco grâce à un très bon Désiré Doué (2-3).

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait à Monaco dans le cadre du barrage aller de la Ligue des champions. Après un début de match catastrophique où il a été mené de deux buts en 20 minutes et où il a raté un penalty par l’intermédiaire de Vitinha, le PSG a dû attendre l’entrée en jeu de Désiré Doué pour retourner la situation et revenir à la pause sur un score de parité (2-2). Au retour des vestiaires, Monaco a été réduit à dix et a vu le PSG prendre l’avantage et finalement s’imposer dans cette manche aller (2-3). Il faudra terminer le travail mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Élu homme du match, Désiré Doué est revenu sur ce succès important du PSG.

« C’est à chaque fois une victoire collective »

« Satisfait après la victoire ? Oui, on est content parce que l’on a la victoire. Le plus important, c’est de gagner dans ce genre de match. Quelque chose à montrer ce soir ? Non, j’essaye de jouer comme d’habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits, j’ai marqué, j’ai pu aider l’équipe, c’est mon boulot, lance le numéro 14 du PSG au micro de Canal Plus Foot. Comment on a pris tout ce qu’il s’est dit cette semaine, sur le fait de débuter sur le banc ? Le coach fait ses choix. Il pense à chaque fois aux meilleurs joueurs qui peuvent jouer pour l’équipe. Ce soir, il a aligné son onze, c’est très bien. C’est à chaque fois une victoire collective. Que ce soit une défaite ou une victoire, à chaque fois c’est collectif. Aujourd’hui, j’ai pu apporter ma pierre à l’édifice et je suis content. Heureux de ma soirée ? Oui, bien sûr. »