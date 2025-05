Doué revient sur la soufflante poussée par Luis Enrique à la mi-temps

Le PSG s’est imposé contre l’AJ Auxerre (3-1) grâce à une deuxième mi-temps de bien meilleure qualité que la première. Une situation qui a déplu à Luis Enrique comme l’a confié Désiré Doué.

La saison en Ligue 1 s’est terminée de la meilleure des manières pour le PSG avec une nouvelle victoire au Parc des Princes face à l’AJA (3-1). Pourtant les Rouge & Bleu étaient menés à la pause, au terme d’une première période dominée mais poussive. Une situation qui n’a pas du tout plu à Luis Enrique, comme l’a confié Désiré Doué au micro de DAZN.

Luis Enrique était un peu en colère sur certaines séquences et était soulagé lorsque Kvara a inscrit le troisième but. C’était important de bien finir la saison ?

« Exactement, c’était très important de bien finir la saison ! Lors de la première mi-temps, on a vu qu’il y avait des choses à corriger et on a mis beaucoup de sérieux en deuxième mi-temps. On a su créer des occasions et être efficaces. C’est super ! On finit de belle manière devant nos supporters, donc on les remercie ! »

Il a poussé une petite soufflante, le coach, à la mi-temps ?

« Oui… Parce qu’on sait lorsqu’on on a des choses à améliorer sur certaines périodes de jeu, donc on était tous conscients qu’il fallait faire mieux en deuxième mi-temps. C’est ce qu’on a fait, et on est très contents ! »