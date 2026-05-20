Doué sur cette deuxième finale de C1 : « On ne le vit pas comme une pression, mais comme une opportunité »

À J-10 de la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal, Désiré Doué s’est projeté sur cette rencontre face aux Gunners.

Dans dix jours, le PSG pourra écrire une belle page de l’histoire du football. Vainqueur de la Ligue des champions la saison passée au terme d’une finale indescriptible face à l’Inter Milan (5-0), le club de la capitale peut conserver son titre de champion d’Europe face à Arsenal, le 30 mai à Budapest. Présent en zone mixte lors du Media Day organisé par l’UEFA au Campus PSG, Désiré Doué s’est exprimé sur cette rencontre face aux Gunners.

La différence par rapport à la saison passée

« Il n’y a pas forcément de différence. On n’a pas de match avant la finale, donc on a un peu plus de temps pour s’entraîner et se préparer tous ensemble. Sinon, on aborde ça de la même manière. »

À quel moment de la saison a-t-il cru pouvoir retourner en finale de la Ligue des champions ?

« On avait cette ambition depuis le début de la saison. Quand on gagne ce trophée pour la première fois, c’est magnifique, mais après, on se dit que c’est possible de le refaire. On a cette ambition d’aller le chercher encore une fois. »

La possibilité de marquer l’histoire du football ajoute-t-elle une pression supplémentaire ?

« Non, on ne le vit pas comme une pression, mais comme une opportunité. On est chanceux aujourd’hui d’avoir cette opportunité. On l’a méritée avec ce que l’on a démontré cette saison. Aujourd’hui, on est juste très heureux et excités de jouer cette finale. »

Comment allie-t-il la technique à l’efficacité ?

« J’essaie d’écouter le coach au quotidien. Il donne beaucoup de conseils à tous les joueurs. Au fur et à mesure qu’on joue des matchs de haut niveau, on prend de l’expérience. On sait qu’il y a des choses à faire et d’autres à moins faire. Aujourd’hui, je prends du plaisir sur le terrain et j’espère en donner. Mon objectif est de toujours être efficace. »

Comment peut-il s’améliorer dans la préparation de la finale de la Ligue des champions par rapport à l’année dernière ?

« À titre personnel, je n’ai rien changé. J’aborde ce match de la même manière que j’ai abordé l’année dernière. Après, forcément, il y a un peu plus d’expérience. Il y a peut-être un peu moins de pression. On sait un peu mieux gérer une finale de Ligue des champions. J’essaie de rester le même, de garder ma routine et la même qualité d’entraînement que j’avais eue l’année dernière au quotidien. »

Comment prépare-t-il cette deuxième finale de Ligue des champions ?

« Sincèrement, je ne pense pas du tout à ça (sa performance face à l’Inter en finale avec un doublé et une passe décisive). Mon objectif est d’aider l’équipe. Les buts et les passes décisives viennent naturellement. Que ce soit moi qui marque ou quelqu’un d’autre dans l’équipe, ce n’est pas gênant. On veut juste remporter cette Ligue des champions de n’importe quelle manière. »

Un PSG plus fort que la saison dernière ?

« On se sent bien. Il y a des statistiques que vous (les journalistes) analysez. Je pense que c’est à vous de dire si on est meilleurs ou moins bons. Nous, on se sent très bien aujourd’hui et on sera prêts le jour J. »

Le PSG est-il prêt ou a-t-il encore besoin de quelques réglages ?

« On est prêts, on est prêts. »