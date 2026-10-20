Doué : « Sur le terrain on donne tout, on a faim »

Ce mardi soir, le PSG affrontait le FC Barcelone dans le choc de la troisième journée la phase de ligue de la Ligue des champions. Et les Parisiens se sont imposés (4-2).

C’était le match le plus attendu de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ce mardi soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – le FC Barcelone dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue. Dans un match qui a répondu à ses promesses, le club de la capitale s’est imposé devant son public (4-2). Buteur et passeur décisif lors de ce choc, Désiré Doué a été élu homme du match. Au micro de Canal Plus, le numéro 14 du PSG est revenu sur ce très beau succès parisien.

« On fait le boulot à chaque match »

« Le PSG, meilleure équipe d’Europe en octobre ? Ce n’est pas à moi de dire ça, c’est à vous les journalistes, c’est à vous les supporters. Nous, sur le terrain, on donne tout. Les résultats sont là, on tient aussi à remercier nos supporters ce soir. On fait le boulot à chaque match, il faut que l’on continue comme ça, c’est le début de la saison. Il y aura beaucoup de gros matches, donc on reste concentrés, on a faim. Yamal au centre de l’attention, mais vous lui avez volé la vedette ? Je pense que j’ai volé la vedette de personne. Moi, je joue mon football, pour mon équipe. Je me donne à 100% à chaque match. C’est un grand joueur, bien sûr, il y en a beaucoup au Barça. Bravo à eux, ils ont été très bons ce soir, mais le plus important c’est que l’on ait gagné ce soir. Un but et une passe décisive, c’est top. Mon but ? Il est top, il est top. J’ai cherché à me trouver dans la bonne position, c’est ma position préférentielle. J’ai frappé fort, j’ai croisé, il a pas réussi à l’arrêter. C’est top. »