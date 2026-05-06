Doué : « Une nuit magique encore une fois ici à Munich »

Après un match où il a réussi à contrôler le Bayern Munich, le PSG s’est qualifié pour une deuxième finale de Ligue des champions. Les Parisiens défendront leur titre à Budapest.

Sur la pelouse de l’Allianz Arena, le PSG est allé chercher sa qualification en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après une demi-finale héroïque défensivement. Les Parisiens, qui ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire, ont réussi à résister aux assauts bavarois même si Harry Kane a redonné un léger espoir en toute fin de match (1-1). Au micro de Canal Plus, Désiré Doué a savouré la qualification du PSG pour sa deuxième finale de Ligue des champions de suite.

« On va profiter de ce moment, forcément mais on va rester humble »

« C’était un match exceptionnel. Une nuit magique encore une fois ici à Munich. On a joué contre une très très grande équipe. Il faut les féliciter pour tout ce qu’ils ont fait en Champions League et en championnat. Ils ont des joueurs extraordinaires. Ce sont des matches comme ça que l’on a envie de jouer quand on est petit. C’est un rêve encore qui se réalise de retourner en finale de la Ligue des champions. Maintenant, on va fêter ça tranquillement, en équipe. On va profiter de ce moment, forcément, mais on va rester humble. On sait qu’il y a encore des choses à faire en Ligue 1 aussi. Après, en Champions League, il faudra aller gagner en finale. Vous avez défendu comme des chiens ? Oui c’est ça. Il y a des matches où tu ne peux pas gagner tout le temps avec une magie ou avec du jeu extraordinaire. Aujourd’hui, on a beaucoup défendu mais on a très bien défendu. C’est aussi ça notre force. On est capable de défendre, d’attaquer. On fait les deux. Il faut que l’on s’améliore encore dans beaucoup d’aspects. Il y a nos supporters qui chantent. Même dans les stades où il y a énormément de supporters qui nous crient dessus, on les entend toujours et c’est un réel bonheur de les avoir. On ne voit pas ce qui pourrait vous empêcher d’aller chercher la deuxième étoile ? Non, comme je le dis, il faut rester humble. On a de l’ambition, ça va être une finale très dure contre Arsenal, qui est une bonne équipe aussi. Il faudra se concentrer. Mais on aura le temps d’y venir, d’en parler. D’abord, on profite un peu, on récupère et on verra ensuite pour la finale. Vous avez encore failli marquer ? Je préfère que l’on gagne et que je ne marque pas plutôt que de marquer et d’être éliminé. On va pas refaire le match, je suis très content comme ça. On a joué en équipe, on a beaucoup donné, on est tous fatigués. On a tous fait les efforts, donc c’est vraiment super. On ne change pas nos principes. On ne change pas les choses que l’on a l’habitude de faire. Le coach nous demande de presser, d’attaquer, de défendre mais la phase défensive est très importante. Il faut se donner, courir les uns pour les autres. C’est comme ça que l’on arrive à aller chercher les trophées. Ce n’est pas en étant individualiste. Aujourd’hui, on a montré un état d’esprit encore exceptionnel, c’est super. On s’est tous battus les uns pour les autres et c’est ce qui fait notre force. »