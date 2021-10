Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir (21h sur Prime Video) face à l’Angers SCO, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura une saveur particulière pour l’Angevin, Souleyman Doumbia. Passé par le centre de formation du PSG entre 2009 et 2016, le défenseur de 25 ans affrontera son club formateur au Parc des Princes. Le joueur de la promotion 1996 (avec Moussa Dembélé et Kingsley Coman) est revenu sur ses années parisiennes dans un entretien au Parisien.

« C’est toute mon adolescence. J’en garde de très bons souvenirs. C’est là où j’ai appris la plupart des choses que je sais faire aujourd’hui sur le terrain, que ce soit techniquement ou tactiquement. J’y ai rencontré des personnes extraordinaires. Des regrets d’être parti du PSG en 2016 ? (Il marque un temps d’arrêt) J’étais jeune… J’aurais pu être plus sérieux. Si je l’avais été davantage, on aurait pu je pense trouver un accord avec le PSG pour continuer ou finir autrement (il est parti à Bari, en Italie) », a déclaré Souleyman Doumbia au quotidien francilien. « Le match face au PSG ? Pour n’importe quel natif de région parisienne, c’est particulier. Surtout pour les joueurs formés au PSG. Ce n’est pas un match banal, surtout face à ces joueurs-là, on est super boostés. »