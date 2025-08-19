Draxler : « Ça a été une fierté de jouer pour le PSG »

Julian Draxler a quitté le PSG durant l’été 2023. Il avait rejoint le Qatar et Al-Ahli. Deux ans après son départ, l’international allemand est revenu sur son passage au PSG.

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2017, Julian Draxler avait brillé dès ses débuts avec les Rouge & Bleu en marquant à chaque premier match qu’il débutait dans une compétition. Sa carrière longue de six ans au sein des Rouge & Bleu, avec un prêt lors de la saison 2022-2023 au Benfica, n’aura pas été à la hauteur de son talent affiché à Schalke 04. Avec le PSG, il aura participé à 198 matches pour 26 buts et 38 passes décisives. Deux ans après avoir quitté le PSG pour le club qatari d’Al-Ahli, Julian Draxler est revenu sur son passage à Paris, club pour lequel il garde une véritable affection, malgré sa fin d’aventure difficile.

« Ce fut une expérience magnifique »

« Avez-vous douté à un moment donné dans votre carrière ? Oui, oui, ce n’est pas un secret, mais je suis tout de même très satisfait aujourd’hui. J’ai beaucoup d’amour pour le PSG, j’y ai vécu de très belles années. C’était une équipe composée de plein de stars et ça n’a pas toujours été facile pour moi de trouver ma place dans cette équipe. Je regrette la façon dont cette aventure s’est terminée après avoir passé six saisons là-bas. Ce fut une expérience magnifique. Mais à mon retour de prêt de Benfica en 2023, le PSG a été clair : il ne comptait plus sur moi. J’ai voulu trouver un projet qui me convienne. J’ai senti que la fin approchait et si j’ai pu signer au Qatar, c’est grâce au PSG pour les raisons que l’on connaît. Je garde toujours de bonnes relations avec le club, avec le président Nasser et je suis très bien aujourd’hui.«

« Je suis tombé amoureux du club »

Julian Draxler a aussi vécu son départ du PSG, un moment difficile pour lui. « Je ne vais pas mentir : c’était difficile à avaler. Le club a ouvert son loft et je ne me suis même pas entraîné avec le reste de l’équipe première. Le PSG était plus qu’un employeur pour moi. Je suis tombé amoureux du club, de la ville. Être mis de côté m’a fait mal. Mais je sais aussi que c’est notre métier. La direction fait les meilleurs choix pour l’équipe et je ne faisais plus partie des plans. Il faut l’accepter, même si ça a été très dur. Je ne me sentais pas forcément moins bon que d’autres joueurs de l’équipe qui, eux, étaient dans les plans. Après, c’est aussi un peu l’ego qui parle. J’ai accepté cette décision. Je ne vais jamais mal parler du PSG, mais cette histoire de loft a été dure. » Avant d’évoquer son amour pour le club de la capitale. « J’aimais trop ce club. Le PSG, c’est un club qui est un peu fou dans sa tête, comme moi. Quand tu te dis qu’ils achètent Neymar pour 222 millions d’euros et trois semaines plus tard Kylian pour 180 millions d’euros… Il se passe toujours quelque chose dans ce club, des histoires ! Tu ne t’ennuies jamais au PSG. Je me sentais bien à Paris, j’étais fier de porter le maillot de ce grand club et de dire : je joue pour le PSG. J’ai aimé la façon dont on a joué au football, on prenait du plaisir sur le terrain. C’est un club magnifique. »

« J’étais très heureux de les voir célébrer leur succès dans la ville »

Julian Draxler est également revenu sur le succès du PSG en Ligue des champions. « Je suis content qu’ils aient réussi à la remporter. C’était un jour spécial, car ils ont gagné le jour où je me suis marié à Paris. Je n’ai pas pu regarder toute la rencontre, mais un petit peu, quand même, avec le téléphone sous la table (il rigole). J’étais très heureux de les voir célébrer leur succès dans la ville, mais en même temps, je me suis dit : ah, j’aurais bien aimé être là aussi pour gagner cette première Ligue des champions.« Il a aussi évoqué les supporters du PSG. « Ça a été une fierté de jouer pour le PSG, je suis un peu déçu de la façon dont cette aventure s’est finie, mais je suis sûr qu’on va bientôt se revoir au Parc. Je ne veux pas un grand au revoir, mais je serais content si un ou deux supporters se souviennent de moi. »





