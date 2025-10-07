Draxler : « J’ai vécu les années les plus excitantes de ma carrière au PSG »

Julian Draxler a joué pendant six ans au PSG (2017-2023). L’international allemand, actuellement au Qatar, estime qu’il a vécu ses années les plus excitantes de sa carrière au PSG.

En janvier 2017, Julian Draxler avait rejoint le PSG en provenance de Wolfsburg. Le milieu offensif avait réalisé des débuts tonitruants sous le maillot des Rouge & Bleu avec un but lors de chacun de ses premiers matches de Coupe de France, de Ligue 1 et de Ligue des champions. Par la suite, sa carrière parisienne a connu des hauts et des bas. Il a aussi été freiné par des blessures. Durant l’été 2023, après un prêt d’un an au SL Benfica, il a quitté le PSG pour le Qatar et Al Ahli SC. Il aura joué 198 matches toutes compétitions confondues avec le PSG pour 26 buts et 38 passes décisives. Pour lui, ses années au PSG ont été les plus excitantes de sa carrière.

A voir aussi : Draxler : « Ça a été une fierté de jouer pour le PSG »

« Quand vous jouez pour de grands clubs comme le PSG vous êtes là pour gagner des titres »

« C’était un grand pas pour moi de quitter Wolfsburg, un petit club dans une petite ville, pour une ville comme Paris et un club aussi prestigieux. Je dirais que j’ai vécu les années les plus excitantes de ma carrière au PSG, sans aucun doute. Quand vous jouez pour de grands clubs comme le PSG ou même Benfica, vous êtes là pour gagner des titres, lance l’international allemand pour QSL Chats, une émission de la Qatar Stars League, dans des propos relayés par Foot Mercato. Ces clubs s’attendent toujours à gagner et à être les meilleurs dans leur pays. Donc, vous n’avez pas vraiment le choix : vous devez jouer pour gagner. »