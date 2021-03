Draxler : “Je sens que l’équipe est prête à jouer cette confrontation face au Bayern”

Peu utilisé par Thomas Tuchel lors de la première partie de saison 2020-2021, Julian Draxler a regagné du temps de jeu sous Mauricio Pochettino, profitant notamment de la blessure de Neymar Jr. Non sélectionné avec l’Allemagne lors de cette trêve internationale, le joueur de 27 ans (en fin de contrat en juin prochain) est resté avec ses coéquipiers au Camp des Loges pendant cette coupure internationale. L’international allemand en a profité pour accorder un entretien au site officiel du PSG. Extraits choisis.

Comment se sent-il à Paris

Draxler : “Le temps passe vite, ça fait déjà quatre ans ! Je suis heureux ici, j’aime le club, mes coéquipiers, la ville. L’équipe m’a beaucoup aidé dès le début, puis j’ai appris le français rapidement pour pouvoir communiquer dans la vie de tous les jours. Paris est une ville impressionnante pour moi qui vient d’une petite ville d’Allemagne. C’est une ville où je me sens bien.”

Ses statistiques en Ligue 1 cette saison : 4 buts en 4 tirs

Draxler : “Ça c’est de l’efficacité ! Après, tout dépend à quel poste je joue. Si je continue à jouer plus offensif, je continuerais à avoir ces opportunités de buts. Je suis un joueur polyvalent qui peut jouer à différents postes en fonction des besoins de l’équipe. C’est donc une bonne statistique pour moi. J’espère continuer à avoir l’opportunité de tirer autant au but. Il y a beaucoup de qualité au poste d’attaquant et de la concurrence à Paris, mais j’arrive toujours à jouer des matches et à montrer mes qualités. Je suis satisfait du rôle que j’ai.”

Une motivation supplémentaire de retrouver le Bayern Munich en C1

Draxler : “C’est un tirage qui n’est pas facile car le Bayern est une des meilleures équipes au monde. Ils ont gagné la Champions League contre nous l’année dernière. Mais nous avons aussi une très grande équipe et des joueurs incroyables. Je pense que ce sera un match très serré. Les détails seront importants et feront la différence. Je sens que l’équipe est prête à jouer cette confrontation. On va tout donner.”

Statistiques 2020-2021 de Julian Draxler*

Ligue 1 : 18 matches disputés (806 minutes) – 4 buts et 2 passes décisives

*Source : psg.fr