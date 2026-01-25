Dro Fernandez attendu dans les prochains jours à Paris

Le PSG est proche de s’offrir les services de Dro Fernandez lors de ce mercato hivernal. En effet, le milieu de terrain est attendu à Paris dans les prochains jours pour signer son contrat.

Si le mercato hivernal du PSG s’annonçait calme, ce dernier a été animé par le dossier Dro Fernandez. Décidé à quitter son club formateur, le milieu de terrain (18 ans) attisait les convoitises de plusieurs grands clubs européens, Manchester City, Chelsea, Dortmund ou encore le PSG. Et très vite, Dro Fernandez a expliqué qu’il n’avait qu’une seule destination en tête, les champions d’Europe. Convaincu par le discours des dirigeants parisiens et de Luis Enrique, Dro Fernandez a fait savoir qu’il ne voulait que le PSG pour son avenir.

Accord PSG-FC Barcelone pour Dro Fernandez

Ce transfert est proche d’aboutir. En effet, selon les informations de RMC Sport, le PSG et le FC Barcelone auraient trouvé un accord pour le transfert de Dro Fernandez au sein du leader de la Ligue 1. Le média sportif indique que le PSG n’a pas levé la clause pour Dro Fernandez. Il s’agit bien d’un transfert entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone avec une indemnité légèrement supérieure à six millions d’euros. Au delà des considérations fiscales, les dirigeants du PSG souhaitaient conserver de bonnes relations avec leurs homologues du Barça. De son côté, la presse espagnole évoque une somme de huit millions d’euros. Fabrice Hawkins conclut en expliquant que le joueur est attendu à Paris dans les prochains jours pour passer sa visite médicale, signer son contrat et officiellement devenir un joueur du PSG jusqu’en juin 2030. Canal Plus confirme queDro Fernandez va signer au PSG. Toutes les parties ont trouvé un accord et le PSG va lever la clause libératoire du milieu de terrain, selon la chaîne cryptée. De son côté, Fabrizio Romano y va de son Here We Go. Le journaliste spécialiste du mercato explique que tout est scellé après des discussions positives entre le PSG et le Barça sur un montant légèrement supérieur à la clause libératoire de 6 millions d’euros. L’accord avec Dro est déjà conclu depuis la semaine dernière, conclut Fabrizio Romano.

INFO CANAL+ 🚨



DRO FERNANDEZ AU PARIS SAINT-GERMAIN C'EST FAIT 💫



Accord total conclu avec le FC Barcelone et le joueur pour le PSG qui lève la clause de 6 millions d'euros du jeune Espagnol ✨ pic.twitter.com/SNhKB8qq7E — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 25, 2026