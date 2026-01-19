Dro Fernandez

Dro Fernandez écarté de l’entraînement du FC Barcelone

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 janvier 2026

Depuis plusieurs jours, le nom de Dro Fernandez est associé au PSG. Le jeune milieu de terrain (18 ans) aurait été écarté de l’entraînement du FC Barcelone. 

Le PSG pourrait s’offrir une recrue lors de ce mercato hivernal. Depuis plusieurs jours, on évoque un accord avec Dro Fernandez, qui aurait envie de quitter son club formateur du FC Barcelone. Le club de la capitale devrait lever dans les prochains jours la clause libératoire du jeune milieu de terrain, qui s’élève à six millions d’euros. S’il n’est pas encore bouclé, le transfert de Dro Fernandez vers le PSG se rapprocherait.

Il avait déjà manqué l’entraînement samedi

Selon les informations du Parisien, le FC Barcelone aurait en effet décidé d’écarter Dro Fernandez du groupe professionnel pour l’entraînement de ce lundi, à l’avant-veille du déplacement du Barça à Prague en Ligue des champions. Le quotidien francilien indique que c’est la deuxième fois qu’il est écarté d’un entraînement après samedi, à la veille de la défaite en Liga face à la Real Sociedad (2-1). Le Parisien conclut en expliquant que sa fiche joueur a disparu du site du FC Barcelone et il n’est plus listé comme un membre de l’équipe première.

