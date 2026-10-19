Dro Fernandez n’a pas encore réussi à s’imposer au sein du PSG

Arrivé l’hiver dernier au PSG, Dro Fernandez n’a pas encore réussi à s’imposer comme un joueur important de la rotation de Luis Enrique. Il reste une énigme pour certains.

L’hiver dernier, le PSG a déboursé huit millions d’euros pour s’offrir les services de Dro Fernandez. Le jeune milieu de terrain (18 ans) a disputé 20 matches depuis son arrivée au sein du club de la capitale. L’énigme autour de son niveau et potentiel réel comportait encore beaucoup trop d’inconnues pour être résolue, avance L’Equipe. Neuf cent trente-quatre minutes de jeu qui n’ont pas donné d’éléments suffisamment tangibles pour percer le mystère. Avec des promesses : une technique en mouvement parfois exquise, une première touche soyeuse, une compréhension du jeu « made in Masia ». Mais le reste aussi : ce physique si frêle qui résiste peu au duel, ce sentiment qu’il ne peut pas (encore ?) avoir une influence durable sur le jeu et cette difficulté récurrente à être efficace face au but, avance le quotidien sportif.

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Le PSG veut être patient avec lui

À Barcelone, on continue de suivre l’évolution de Dro. Perçu comme un réel potentiel à la Masia, on ne s’inquiète pas de son décollage plutôt au ralenti. On rappelle qu’il a besoin de grandir, de mûrir, de progresser tactiquement, de se renforcer physiquement, indique le quotidien francilien. Chez les décideurs du PSG, on se veut patients et pas inquiets, en répétant que Dro reste dans une période de formation. Un profil qui fait l’unanimité ? Non car en interne, le cas de l’Espagnol suscite un peu de crispation, lance L’Equipe. « Au sein du centre de formation notamment. Son recrutement a suscité des incompréhensions parmi les titis : sur ce que Dro a montré jusqu’à présent, plusieurs jeunes et formateurs estiment qu’il existe des profils aussi prometteurs et qu’on bouche les perspectives des jeunes formés au club. Les départs à Famalicao de Mathis Jangeal et surtout celui d’Aymen Assab (parti à Monaco) ont ainsi été parfois perçus comme des conséquences de l’arrivée de l’Espagnol. » Mais au sein du groupe pro, la gestion de Dro interpelle certains en comparaison avec celle d’autres joueurs comme Senny Mayulu ou Quentin Ndjantou, estimant qu’il bénéficie, du fait notamment de l’identité de son agent, l’Espagnol Ivan de la Peña, qui est aussi l’agent de Luis Enrique, d’un petit traitement de faveur, conclut le quotidien sportif.























