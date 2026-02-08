Dro Fernandez sur sa première avec le PSG : « Je me suis senti très à l’aise »

Lors du récital du PSG contre Marseille ce dimanche soir, Dro Fernandez a fait ses premiers pas sous le maillot du PSG. Une fierté pour le jeune milieu de terrain.

Arrivé au PSG durant le mois de janvier, Dro Fernandez a connu ses premières minutes sous le maillot parisien ce dimanche soir lors de la démonstration du PSG contre Marseille (5-0). Le jeune milieu de terrain a montré de belles choses, lui qui a aussi été victime de quelques mauvais coups de la part des Marseillais. Présent en zone mixte à l’issue de la rencontre, dans des propos relayés par L’Equipe, Dro Fernandez a évoqué cette première avec le PSG.

sa première sous le maillot du PSG

« Je suis très content. Mes coéquipiers m’ont aidé depuis le premier jour. Je me suis senti très à l’aise. »

Le Parc des Princes

« Incroyable. J’avais très envie de venir ici et de le découvrir. »

Un scénario spécial pour une première

« Oui, cela a été un très grand match. Avec une victoire spectaculaire, comme ça tout le monde est ravi. »

Je m’attendais à jouer aussi vite ?

« Je prends les minutes qu’on me donne, je ne suis pas pressé. Je vais continuer à travailler pour que ça continue comme ça et que j’ai plus de temps de jeu. »

Ses premiers jours au PSG

« Tout a été très facile, franchement. Depuis que je suis arrivé, c’est comme si j’avais été là depuis le début de la saison, je dois remercier tout le monde pour cet accueil. »

Le niveau du match de ce soir

« On savait que Marseille est une équipe très difficile, mais que si on faisait les choses bien, ils auraient du mal à venir nous embêter dans notre camp. »

Facile de s’adapter à cette équipe ?

« Bon, c’est un autre pays, je suis encore jeune. Il y a des moments difficiles mais tout le monde au club m’a fait un super accueil et a fait en sorte de faciliter mon installation. »

Spécial de commencer sa carrière au PSG contre l’OM ?

« Oui, c’était un match très spécial. J’espère être ici de nombreuses années et en connaître beaucoup. »

Luis Enrique

« C’est un entraîneur incroyable. Tout le monde m’a dit que c’était un coach incroyable, c’est une des raisons pour lesquelles j’ai signé ici. Il compte beaucoup sur les jeunes. »

Ses motivations pour signer au PSG

« Je veux continuer à grandir et accumuler du temps de jeu. Mais je ne suis pas pressé. Si j’ai du temps de jeu c’est bien, sinon je continuerai à travailler. Je pense que c’est le meilleur endroit pour moi, c’est pour ça que je suis là. »