Dro : « Ma première titularisation ? Je me suis senti bien »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 février 2026

Ce samedi soir, Dro Fernandez a été titularisé pour la première fois depuis son arrivée au PSG. Le milieu de terrain a brillé lors de la victoire du PSG contre le FC Metz (3-0). 

Placé entre les deux matches de barrage de la Ligue des champions contre l’AS Monaco, le match contre le FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 a permis à Luis Enrique de faire tourner son effectif. Le coach espagnol a offert sa première titularisation à Dro Fernandez, qui a rejoint les Rouge & Bleu lors du mercato hivernal. Le milieu de terrain a réalisé une bonne prestation sur la pelouse du Parc des Princes. Après la belle victoire parisienne (3-0), Dro Fernandez s’est confié au micro de Ligue 1 +.

« Je suis venu ici pour jouer, prendre du rythme »

« On a réalisé un bon match. On a contrôlé du début à la fin. Personnellement, je me suis senti bien, ça avance petit à petit. Je suis venu ici pour jouer, prendre du rythme. Je suis très content de la victoire. Le niveau de la Ligue 1 ? Je m’attendais à un niveau plus faible en Ligue 1. À chaque fois on joue contre des rivaux durs et costauds. Il faut travailler pour réussir.« 

