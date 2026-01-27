Dro : « Pas de meilleur endroit qu’ici pour continuer à grandir »

Le PSG a officialisé se première recrue hivernale, Dro Fernandez. Après avoir signé son contrat, le jeune milieu de terrain a donné sa première interview à PSG TV.

S’il ne devait pas forcément se montrer actif lors du mercato hivernal, le PSG a finalement recruté Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone contre huit millions d’euros. Le jeune milieu de terrain (18 ans) est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2030. Comme c’est de coutume après chaque signature, Dro Fernandez a donné sa première interview à PSG TV. Il n’a pas caché sa joie de rejoindre un grand club comme le PSG.

Son arrivée au PSG

« Je suis très heureux, très enthousiaste. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. J’ai hâte de commencer. C’est une étape importante. J’ai pris la décision de continuer à grandir en tant que joueur, et je pense qu’il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici pour continuer à grandir. »

Le PSG a une équipe jeune et ambitieuse, c’est pour ça que j’ai choisi de signer ici ?

« C’est la raison pour laquelle je suis ici. Je pense qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour grandir, parce que le projet qu’il y a avec les jeunes ici est incroyable. C’est grâce à l’entraîneur et à tous ceux qui le rendent possible. C’est pour cela que je suis ici. »

Son profil

« Je suis un joueur créatif qui aime dribbler, prendre les bonnes décisions et faire le spectacle. Je suis un homme tranquille, qui vient d’un petit village, très « famille », qui aime être avec les siens. J’aime évidemment profiter de ma famille et être avec elle. Je suis calme, tranquille. J’aime aussi être seul, et avec les gens que j’aime, mais je suis un homme calme. »

Son message pour les supporters

« J‘ai vraiment hâte de les voir et de découvrir le stade ! « Ici c’est Paris ! » (en français dans le texte). »