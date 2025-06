Droits TV – Canal Plus renonce à distribuer la future chaîne de la Ligue 1

En pleine négociations pour distribuer sa futur chaîne de Ligue 1, LFP media a appris une mauvaise nouvelle. Canal Plus a décidé de se retirer des discussions.

Qui diffusera la Ligue 1 pour les saisons à venir ? Après l’échec de DAZN durant l’exercice 2024-2025, LFP Media a décidé de créer sa propre chaîne de Ligue 1 pour diffuser les prochaines saisons du championnat de France. Et le groupe de la LFP devait rencontrer Canal Plus et beIN SPORTS afin de sceller un accord pour cette future chaîne de la Ligue 1.

« Canal+ jette l’éponge »

Mais nouveau coup de tonnerre dans ce dossier à rebondissements. La chaîne cryptée a décidé de renoncer à la distribution de la future chaîne, comme l’a indiqué Maxime Saada dans un entretien à L’Equipe : « Il n’aura pas lieu. Nous avons informé la Ligue ce vendredi. C’est un rendez-vous manqué, Canal+ jette l’éponge. Nous avons choisi de renoncer. À date, nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour que Canal+ distribue la nouvelle plateforme de la Ligue 1. » Le patron de Canal Plus explique notamment l’échec des négociations en raison du prix de l’abonnement : « C’est le premier sujet de désaccord profond entre nous. Le pass 100% Coupes d’Europe est à 10€ chez nous. On voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la L1 la première année (8 matches sur 9 par journée) autour de 20€, comme évoqué par la Ligue. C’est trop élevé. Il nous faut collectivement tirer les leçons de l’échec de DAZN avec son offre lancée entre 30 et 40€ par mois. Les téléspectateurs déçus qui ont alimenté le piratage doivent être reconquis. Par ailleurs, dans tous les scénarios, nous souhaitions proposer un tarif avantageux pour les abonnés Canal+ et beIN autour de 10€. Ce qui n’empêchait pas d’autres opérateurs d’en bénéficier aussi. »

Maxime Saada pointe aussi du doigt d’autres désaccords avec LFP Media, présidé par Nicolas de Tavernost : « Dans sa proposition, la Ligue a la faculté unilatérale de sortir du partenariat au bout de deux ans. Mais qu’est-ce qu’on construit en deux ans ? C’est une logique incompatible avec notre volonté de reconstruction et d’apporter le plus grand nombre d’abonnés possible à la chaine de la L1 au terme des quatre ans. J’aimais cette idée de redevenir un partenaire de premier plan (…) Canal+ est un partenaire du foot français, voire le premier partenaire, en distribuant la Ligue 1 dans toute l’Afrique francophone et via le financement des Coupes d’Europe par Canal+ (480 M€ par saison). En revanche, sur la Ligue 1 en France, à date, on peut en effet se demander si Canal sera un partenaire. Les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour une distribution quelle qu’elle soit. Trop de sujets nous séparent aujourd’hui et nous ne souhaitons pas ralentir le processus de lancement de la chaîne. » Un nouveau dossier compliqué à gérer pour la Ligue alors que la nouvelle saison débutera le vendredi 15 août prochain.