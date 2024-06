A deux mois de la reprise de la Ligue 1, le championnat de France de football n’a toujours pas de diffuseur. En effet, les tractations entre les différents acteurs se poursuivent, et la LFP semble être e mauvaise posture face à un diffuseur historique : Canal +.

Le championnat de France reprendra ses droits le week-end des 16,17 et 18 août 2024. Cependant, aucun n’est diffuseur n’est à ce stade détenteurs des droits TV et la situation est toujours aussi inquiétante. Avec son diffuseur historique qu’est Canal +, la LFP ne parvient pas à trouver de terrain d’entente, ni même à s’asseoir autour d’une table à en croire son président, Vincent Labrune. Ce dernier, interrogé par Le Monde, s’est confié sur la situation avec la chaîne cryptée : « Jusqu’à présent, ni M. Saada ni M. Bolloré n’ont jamais voulu négocier ni même discuter avec nous. […] Mon travail est de me battre jusqu’à mon dernier souffle pour défendre l’intérêt de nos clubs. Si nous perdons cette bataille, je le dirai et je l’assumerai« . Si un accord tripartite est espéré du côté de la Ligue avec BeIN Sports et Canal +, les dirigeants de la chaîne cryptée de semble pas avancer vers cette solution, malgré la volonté du groupe Qatari : « Tous les matins en me rasant, j’y pense à la Ligue 1 […] Après, notre président (Yousef Al-Obaidly ; Ndlr) le dit tous les jours: sa stratégie, c’est d’acheter des droits au juste prix et le juste prix, c’est beIN qui le fixe, on ne va pas se mettre en difficulté. Mais évidemment que la Ligue 1 intéresse beIN« , a déclaré Florent Houzot, directeur des antennes de BeIN Sports, sur au micro de France Info.

Si la Ligue 1 fera son retour pour la saison 2024/2025 le week-end du 16 août, la première partie de saison se terminera le week-end du 13 décembre. La semaine suivante sera consacrée aux 32e de finale de Coupe de France. Le championnat fera son retour le 3 janvier 2025 et s’étendra donc jusqu’à la 34e et dernière journée le week-end du 17 mai 2025.