Le feuilleton des droits TV pour la Ligue 1 semble avoir pris fin avec l’acquisition de ceux-ci par DAZN et BeIN Sports. Une décision qui mécontente de nombreux présidents de clubs du championnat de France dont celui de l’Olympique Lyonnais, John Textor, qui s’est exprimé sur son compte Instagram.

Après de nombreux mois de négociations et d’espoir, la Ligue 1 a trouvé un point de chute audiovisuel et devrait donc être diffusée pour la première fois sur la plateforme de streaming britannique DAZN qui récupère 8 matchs par journée et BeIN Sports qui en diffusera 1. Le lot récupéré par le groupe qatari a fait grincé des dents le président de l’Olympique Lyonnais, John Textor, qui n’a pas tardé à réagir sur son compte Instagram en pointant du doigt un conflit d’intérêt entre le Paris Saint-Germain et BeIN Sports, et donc Nasser Al-Khelaïfi : « Félicitations à BeIN Sports ! La chaîne du PSG s’est une nouvelle fois assurée le droit de diffuser les promotions du PSG sur les matchs de l’OL« , a déclaré le dirigeant américain, en publiant une vidéo d’un match de l’Olympique Lyonnais entrecoupé par la promotion d’un match du Paris Saint-Germain. Une réaction à chaud qui pourrait faire suite à de nombreuses passes d’armes entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi lors des négociations et diverses réunions autour des droits TV de la Ligue, mais aussi à une demande de la part du président de l’OL à son homologue du PSG qui n’a pas aboutie. En effet, selon Loïc Tanzi, des avances sur le paiement du transfert de Bradley Barcola aurait été demandées, en vain.

A lire aussi : L’offre DAZN-BeIN Sports a été votée à l’unanimité par le conseil d’administration de la LFP

Dans les derniers instants du mercato estival, le PSG s’est offert les services de Bradley Barcola pour 50 millions d’euros, en paiement échelonnés. Un été plus tard en plein doute autour des droits TV du championnat de France, plusieurs clubs de Ligue 1 se retrouve dans une impasse financière notamment pour financer leur mercato. Ce qui semble être le cas de l’Olympique Lyonnais qui, selon Loïc Tanzi de L’Equipe, aurait fait part de sa volonté d’obtenir le versements en avance de paiements sur le transfert de Bradley Barcola. Si la réponse officielle de Nasser Al-Khelaïfi n’est pas connue, la réaction de John Textor à l’acquisition des droits TV de BeIN Sports a tout d’une véritable indication.