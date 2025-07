Droits TV – Journée décisive pour la chaîne de la Ligue 1

Après plusieurs crises pour ses droits TV, la LFP va exposer ses grandes lignes aux présidents de clubs pour la nouvelle plateforme de la Ligue 1.

Ce mardi, les présidents de la Ligue 1 vont se réunir en collège avec le président de la LFP Media, Nicolas de Tavernost, afin d’exposer les grandes lignes de la future chaîne de la Ligue 1 (8 matches de L1 par journée retransmis la saison prochaine, puis 100 % à partir de 2026-2027).

Une offre de lancement à 14,99€

Comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, « à défaut de pouvoir vendre ses droits des centaines de millions d’euros à un diffuseur, après des crises successives, la LFP se lance dans un modèle inédit pour une grande ligue de sport. Une retransmission quasi exclusive de ses matches sur sa propre chaîne, produite à la fois par ses équipes et une société de production définitivement choisie en fin de semaine pour l’accompagner dans ce défi. » Lors de cette réunion, il doit être confirmé que beIN SPORTS conservera son unique match du samedi à 17h pour la saison à venir, en assurant 78,5M€ à la Ligue 1. Pour le reste des revenus, cela dépendra du nombre d’abonnés sur la nouvelle plateforme. Et pour attirer le plus de monde, la Ligue veut débuter par une opération séduction. « Une offre de lancement devrait être proposée à 14,99 € par mois avec engagement, mais aussi via une offre pour les moins de 26 ans à 9,99 € », rapporte le quotidien sportif. Avec le retrait de Canal Plus, La LFP « se lance dans un modèle où elle gérera elle-même les accords de distribution avec le maximum d’acteurs du marché pour tenter d’être accessible le plus largement et le plus facilement possible. » Toutes les grandes orientations doivent être validées ce mardi par les présidents de la Ligue 1 puis par le conseil d’administration.