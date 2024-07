Droits TV : La LFP étudie une offre formulée par DAZN !

A un peu plus d’un mois de la reprise du championnat, la Ligue 1 cherche encore son diffuseur officiel. Une situation qui ne devrait plus tarder à se décanter à en croire les dernières informations en date.

Le championnat de France reprendra ses droits le week-end des 16,17 et 18 août prochain. A ce stade, la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur depuis la fin du contrat qui la lie à Prime Video. Cependant, ce vendredi, lors de son Conseil d’Administration, la LFP étudiait une offre qui lui est parvenu de la part de DAZN selon L’Equipe. En effet, la plateforme de streaming britannique aurait proposé 375 millions d’euros par an sur les cinq prochaines saisons pour les meilleurs matchs à chaque journées (choix 1,2 et 4). L’idée pour DAZN serait de versé 300 millions d’euros la première saison pour finir à 500M€ en 2028/2029. La Ligue de Football Professionnel toucherait un bonus de 50 millions d’euros annuel si le diffuseur atteignait les 2 millions d’abonnés. Toujours selon L’Equipe, un autre pack de la Ligue 1 dont les droits pourraient être cédés pourrait rapporter entre 75M€ et 125M€ à la LFP : le package B. Ce dernier correspond aux choix 3,5,6,7,8,9 et les matchs en quasi-directement, jusque-là détenus par Free Ligue 1. Au total, les droits domestiques de la Ligue 1 pourraient rapporter entre 450 et 500 millions d’euros à la LFP. C’est désormais au Conseil d’Administration réuni ce vendredi de décider. A noter que, selon Arthur Perrot d’RMC Sport, ce rendez-vous s’est tenu avec la participation du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, au téléphone depuis Londres.