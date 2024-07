Si les diffuseurs ne se bousculent pas devant la LFP pour acquérir les droits TV de la Ligue 1, l’instance du football français continue de penser à lancer sa chaîne. Toutefois, la stratégie pour développer celle-ci prend un tournant aujourd’hui.

Ce vendredi 5 juillet, le Conseil d’Administration de la LFP s’est réuni. L’objet de cette entrevue ? Les droits TV de la Ligue 1. Le championnat de France peine à trouver un diffuseur à un peu plus d’un mois de la reprise de la compétition (16 août). La Ligue de Football Professionnel a une offre de 375 millions d’euros sur la table de la part de DAZN. Si aucune décision n’a été prise à ce stade de la réflexion, l’idée de la chaîne 100% Ligue 1 lancée par la LFP elle-même continue d’émerger. Cependant, cette idée arrive désormais sur la table avec une nouvelle stratégie. En effet, selon nos confrères d’RMC Sport, « face au blocage sur les droits TV, les équipes de LFP Médias ont décidé de s’allier avec Warner Bros Discovery pour intégrer la dernière offre Premium de Max, la plateforme de Warner Bros« . La plateforme américaine opère déjà dans le sport avec les droits de l’ATP Tour, de sports d’hiver, du cyclisme, des sports mécaniques, et les Jeux Olympiques. Arrivé en France le 11 juin dernier, Max pourrait donc intégrer la Ligue 1 à son catalogue.

Un accord signé

Dans le sens de cette nouvelle stratégie, la LFP aurait d’ores et déjà signé un accord avec Warner Bros Discovery selon RMC Sport. Un accord signé ce jeudi 4 juillet, que le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel doit encore valider s’il souhaite privilégier cette option plutôt que l’offre de DAZN. Toujours selon nos confrères d’RMC Sport, « la LFP doit encore finaliser l’organisation éditoriale et de production. Mais aussi le plan marketing« , sur la piste qui la mène vers la plateforme Max. Le 15 juillet prochain, un test de diffusion de la chaîne 100% Ligue 1 est prévu. Sur les 5 prochaines années, la LFP espère 2,7 à 3 millions d’abonnés. Au cours de la réunion du Conseil d’Administration de la LFP de ce vendredi, au terme de la présentation Warner Bros Discovery, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se serait exclamé : « Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là avec une telle présentation« , selon Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport.