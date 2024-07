Droits TV – Nasser al-Khelaïfi pas fan de la chaîne 100% Ligue 1 ?

Alors que la Ligue 1 doit reprendre dans un mois, elle n’a toujours pas de diffuseur. La possible chaîne 100% Ligue ne plairait pas à Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG.

La saison 2024-2025 de la Ligue 1 commence le week-end du 17 aout. Un peu plus d’un mois avant la reprise, le championnat de France n’a pas de diffuseur. Ces derniers jours, les dirigeants des clubs français et la LFP discutent pour trouver la bonne formule. Mais cette dernière ne semble pas se dessiner. Deux solutions semblent se détacher, la création d’une chaine 100% Ligue 1 ou bien la diffusion sur DAZN, qui tente de s’implanter dans le sport français ces derniers mois. Selon les informations de RMC Sport, aucun accord n’a été trouvé à la sortie du collège organisé hier par les patrons des clubs de première division.

La chaîne 100% Ligue, une très mauvaise option pour le président du PSG

Le média sportif indique qu’une nouvelle réunion à ce sujet doit se tenir la semaine prochaine. Lors de ce collège, la LFP a présenté son projet de chaîne en partenariat avec Warner Bros Discovery. Cette réunion, à la demande de Jean-Pierre Rivère et Laurent Nicollin, a duré près de trois heures et s’est tenue dans un climat tendu. Lors de cette dernière, Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Media Group, a déclaré, comme il l’avait fait la veille lors du conseil d’administration, que cette chaîne 100% Ligue 1, « est une très mauvaise option. » La majorité des dirigeants présents ont noté que l’instance a voulu accélérer le processus en cette fin de semaine, explique RMC Sport. « Beaucoup de « déception » ce soir chez certains patrons de Ligue 1 contactés par RMC Sport », indique le média. Laurent Prud’homme qui représentait Lyon ou encore Joseph Oughourlian pour Lens, ont affiché leur plein soutien pour la chaîne 100% Ligue 1 de la LFP. RMC Sport note aussi que l’offre de 375 millions d’euros faite par DAZN peine à convaincre les clubs de Ligue 1. Ils ont fait part ce soir de leurs réticences à considérer cette proposition. « La raison ? Le traumatisme Mediapro est encore très présent chez les dirigeants de première division qui ne veulent pas revivre cet épisode. »