Droits TV – Une chaîne 100% Ligue 1, le plan B de la LFP

Face aux complications des droits TV pour la période 2024-2029, la LFP pourrait activer son plan B avec la création d’une chaîne 100% Ligue 1.

Alors que la saison 2023-2024 a récemment pris fin, la Ligue de Football Professionnel (LFP) est toujours dans le dur pour trouver son diffuseur pour la période 2024-2029. À deux mois de la reprise du championnat, la Ligue fait toujours face à un blocage pour les négociations des droits TV. Ce mercredi matin, Vincent Labrune, président de la LFP, et ses équipes « ont débriefé aux membres du conseil d’administration l’interminable feuilleton de la vente des droits de diffusion de la L1 pour la période 2024-2029″, rapporte L’Equipe. Et le président de la Ligue a dévoilé les deux plans qui existent à ce jour. Le plan A, une chaîne 100 % L1 faite par beIN Sports et distribuée en exclusivité par le groupe Canal+. Mais cela n’avance pas. Le plan B est une chaîne 100% Ligue 1 distribuée de façon exclusive.

Un prix à 25 euros par mois ?

Au départ, ce plan avait pour objectif de tenter un coup de bluff pour pousser le plan A à se réaliser. Mais aujourd’hui, cela prend de plus en plus d’épaisseur et devient finalement le plan A’. « Dans le détail, la Ligue estime qu’il est possible, avec tous les matches regroupés sur une seule chaîne, de parvenir à des revenus importants. Selon nos informations, il a été question d’environ 540M€ de chiffres d’affaires en année 1 et jusqu’à un montant de l’ordre de 870M€ en année 5, la dernière du futur contrat. En moyenne, les revenus seraient d’environ 710M€ par saison », explique L’E. Mais pour avoir des recettes optimistes, les dirigeants de la Ligue pourraient envisager un prix de 25€ mensuel pour cette chaîne 100% Ligue 1. Pour démarrer, la Ligue compte s’appuyer sur un partenaire prioritaire pour lui garantir un minimum de recettes. Cela pourrait être beIN SPORTS mais également des fournisseurs d’accès à Internet comme Orange ou autres. Rien n’exclut également DAZN ou Amazon Prime. « En récupérant aussi quelques minimums garantis auprès de plusieurs acteurs distribuant cette chaîne, la Ligue espère être assurée de revenus autour de 650M€. »

Pour le moment, cette option n’est pas encore aboutie et la tension monte. « Intervenant en visio, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG et de beIN Media Group, a appelé tout le monde à faire corps avec Labrune. Et s’est dit convaincu qu’une solution va être trouvée, même s’il a rappelé que les droits sportifs sont à la baisse un peu partout… » À quelques semaines de la reprise du championnat, le flou demeure toujours. Pour l’instant, la seule certitude reste les droits internationaux (la vente de la Ligue 1 à l’étranger), qui vont être doublés pour atteindre une somme autour de 160M€.