Cette saison, sous la houlette de Zoumana Camara, les U19 du PSG brillent incontestablement et ce, malgré une élimination précoce au stade des quarts de finale en Youth League face au RB Salzbourg. En effet, au sein de leur groupe national, les titis parisiens enchaînent les victoires fleuves et, de fait, certains d’entre eux sortent logiquement du lot. Dans le secteur défensif, c’est El Chadaille Bitshiabu qui attire particulièrement les convoitises.

Lié à son club formateur jusqu’en juin 2024, le solide central de 16 ans (1m96, se place clairement comme l’un des plus grands espoirs rouge et bleu. Outre son physique imposant, il est notamment loué pour sa qualité de relance largement au-dessus de la moyenne. Un profil atypique qui a, bien évidemment, alerté nombre de clubs européens, désireux de lui mettre le grappin dessus. Et comme de coutume, les prétendants les plus pressants viennent tout droit de Bundesliga.

En effet, plusieurs échos faisaient état d’une approche du Bayern Munich auprès de l’entourage d’El Chadaille Bitshiabu. Des pourparlers auraient même déjà eu lieu et les Bavarois auraient dans l’idée de faire une offre au PSG dans les semaines à venir. Mais ce jour, on apprend qu’une autre écurie allemande serait très intéressée par le titi parisien. Ainsi, selon les informations estampillées Santi Aouna, le RB Leipzig serait également entré dans la course. La position du club parisien n’a, elle, pas changé : il n’est pas question de laisser filer un tel espoir. De son côté, même si le PSG reste sa priorité, le principal intéressé ne serait pas insensible aux sirènes allemandes, nous indique Santi Aouna.