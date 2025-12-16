Du changement au sein de la préformation du PSG

Il va y avoir du changement dans l’organigramme de l’académie du PSG. Bafodé Diakhaby, responsable de la préformation, va quitter le club.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Ces dernières semaines, on évoquait des remous au sein de la préformation du PSG. Ce mardi, Le Parisien indique que le responsable de la préformation du club de la capitale, Bafodé Diakhaby, s’apprêterait à quitter les champions d’Europe. Le quotidien francilien explique que ce futur départ n’est pas neutre, puisqu’il intervient après bientôt dix ans comme éducateur chez les Rouge & Bleu, lui qui a été également joueur du centre de formation, puis entraîneur des U16, U15 et U14.

Le PSG a fait une offre à Germain Borg pour succéder à Bafodé Diakhaby

Le Parisien explique que Bafodé Diakhaby pourrait rejoindre Liverpool, où son nom revient avec insistance. Pour le remplacer, le PSG aurait fait une proposition interne à Germain Borg, actuel entraîneur de l’équipe U15, passé par le FC Mantois, qui n’aurait pas encore accepté les conditions, indique le quotidien francilien. Ce poste stratégique devrait occasionner de nouveaux échanges rapidement dans les hautes sphères du club. L’équipe U14 est par ailleurs toujours entraînée par Djamel Fredj, ancien adjoint de Diakhaby, conclut Le Parisien.