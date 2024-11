Du plomb dans l’aile pour la piste Skriniar à la Juventus ?

Peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Milan Skriniar pourrait quitter le PSG lors du mercato hivernal. Mais l’international slovaque pourrait voir une piste se refermer.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Milan Skriniar était un titulaire indiscutable lors de la première partie de saison 2023-2024. Il s’est ensuite blessé à la cheville et a dû passer par la case opération, ce qui lui a fait manquer trois mois de compétitions. Depuis, il joue très peu. En ce début d’exercice 2024-2025, il n’a joué que cinq rencontres. Afin d’avoir un peu plus de temps de jeu, l’ancien de l’Inter Milan aurait accepté la possibilité de quitter le PSG lors de ce mercato hivernal. Ces derniers jours, le nom de la Juventus Turin a été avancé. Un accord de principe aurait en effet été trouvé entre les deux parties. Mais ce dossier aurait pris du plomb dans l’aile.

A voir aussi : Mercato : Milan Skriniar donne son accord pour retourner en Série A

Le salaire de Milan Skriniar serait un frein

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien serait freiné par le salaire de Milan Skriniar au PSG. De plus, il ne pourrait s’offrir le défenseur central que sous la forme d’un prêt, alors que le joueur aimerait quitter définitivement les Rouge & Bleu, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Le quotidien sportif transalpin avance également qu’avec les difficultés dans le dossier Milan Skriniar, la Juventus Turin aurait jeté son dévolu sur Antonio Silva. L’international portugais (21 ans) semble convenir un peu plus aux attentes de Thiago Motta. La Gazzetta conclut en expliquant que les dirigeants turinois essayeraient de convaincre le Benfica de laisser filer sa pépite sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si ce dossier devait aboutir, Milan Skriniar pourra oublier cette piste et se tourner vers d’autres possibilités.