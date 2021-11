Dudek : « Ce match était important pour plusieurs raisons »

Dans un contexte particulier, les Féminines du PSG se déplaçaient hier soir à Madrid pour y affronter le Real dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Larges vainqueurs à l’aller (4-0) – il y a une semaine – les joueuses de Didier Ollé-Nicolle se sont une nouvelle fois imposées face aux Espagnols (0-2) et ont validé leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Paulina Dudek s’est réjouie de ce succès.

« Ce match était important pour plusieurs raisons et il était très important de rentrer à Paris avec la victoire avec le week-end qu’on a eu. Cette victoire va nous donner de la confiance pour les prochaines échéances, savoure la Polonaise au micro de PSG TV. On sait que le match de dimanche ne sera pas facile mais le plus important est la victoire d’aujourd’hui. On savait qu’on devait gagner les duels parce que c’est ce qui nous a manqué contre Lyon. On a fait ce qu’on avait à faire ce soir. Le premier but était comme une délivrance, on a pu jouer plus sereinement le reste du match.«