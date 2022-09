Dudek : « Nous avons tout pour faire un bon match demain »

Les Féminines du PSG affrontent demain soir (20h30) le BK Häcken pour le compte du deuxième tour des barrages aller de l’UEFA Women’s Champions League. Comme son entraîneur – Gérard Prêcheur – Paulina Dudek s’est présenté en conférence de presse à la veille de cette rencontre européenne. La défenseure centrale polonaise a évoqué l’édition de la saison dernière, qui avait conduit les Parisiennes en demi-finale, éliminées par Lyon (3-2, 2-1).

« L’année dernière, il ne nous avait pas manqué grand-chose«

« C’est facile de parler de ce qu’il s’est passé l’année dernière, il ne nous avait pas manqué grand-chose. Cela s’est joué, comme toujours, sur des détails. Nous avons manqué d’efficacité devant le but. Nous avons eu de bons renforts cet été. Nous apprenons à nous connaître sur le terrain et en dehors. L’intégration a été facile pour Lieke Martens. Elle joue très bien et s’est parfaitement adaptée à l’équipe. Elle a beaucoup d’expérience et c’est un plus pour le groupe.«

« Nous avons la qualité pour avoir de bons résultats«

Paulina Dudek s’est ensuite confiée sur les nombreux changements dans l’effectif du PSG cet été. « Nous avons eu beaucoup de changements avec des arrivées, des départs dans l’effectif et dans le staff. Je suis sûre que nous avons le groupe, le staff et la qualité pour avoir de bons résultats. Nous sommes focus à chaque entraînement, focus sur le prochain match. Nous avons tout pour faire un bon match demain. Nous voulons toujours faire mieux que le match précédent. Nous y allons pas à pas.«