Dudek : « On doit prendre chacune nos responsabilités »

Hier soir, les Féminines du PSG ont dit adieu à la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League en perdant une nouvelle fois contre la Juventus. Paulina Dudek se dit déçue de cette élimination en barrage.

Battues à l’aller par la Juventus Turin (3-1), les Féminines du PSG se devaient de l’emporter par trois buts si elles voulaient se qualifier pour la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League pour la huitième année consécutive. Mais sur la pelouse du Campus de Poissy, les Parisiennes, dominées, ont rapidement été menées au score. Même si elles ont réussi à égaliser très tôt en deuxième période, elles n’ont pas pu marquer un nouveau but pour faire douter les Italiennes, qui mettront fin à tout suspense à un quart de la fin en marquant un deuxième, synonyme de victoire et de qualification (2-5 au cumulé). À l’issue de la rencontre, Paulina Dudek, la capitaine parisienne, n’a pas caché sa déception après l’élimination de son équipe.

« C’était un de nos objectifs de nous qualifier »

« Forcément, on est vraiment déçues. Comme toujours, c’était un de nos objectifs de nous qualifier, pour un grand club comme le PSG qui mérite de jouer cette grande compétition, regrette la défenseure centrale dans des propos relayés par L’Equipe. On ne l’a pas fait, on a rencontré une belle équipe de la Juve. On n’a simplement pas mérité de gagner. Aujourd’hui, c’est très dur. On a toujours d’autres compétitions à jouer et on doit se relever. On doit analyser et prendre chacune nos responsabilités. On doit faire mieux. »