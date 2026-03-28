Duel entre Hakimi et Pacho, Safonov victorieux avec la Russie… Les résultats des internationaux du PSG

Le PSG retrouvera les terrains le 3 avril prochain. 18 de ses joueurs ont été convoqués lors de la trêve internationale. Trois d’entre eux jouaient hier.

La dernière trêve internationale avant la Coupe du monde a ouvert ses portes lundi dernier. Dix-huit joueurs du PSG sont concernés par cette dernière. Hier, trois d’entre eux jouaient avec leurs sélections nationales respectives lors de matches amicaux. Devenu gardien numéro 1 du PSG depuis plusieurs mois, Matvey Safonov était titulaire lors du match de la Russie contre le Nicaragua. Lors de la victoire des Russes (3-1), le gardien des Rouge & Bleu n’a pas été exempt de tout reproche sur le but du Nicaragua. Il a en effet mal analysé la frappe d’Oscar Acevedo et n’a pas pu bien intervenir sur l’égalisation du Nicaragua (16e). Avant de retrouver le PSG, Matvey Safonov doit jouer un dernier match avec sa sélection, contre le Mali mardi soir (19 heures).

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Un duel de capitaine entre Hakimi et Pacho

Deux autres joueurs du PSG jouaient hier soir, et ils s’affrontaient. Achraf Hakimi était titulaire et capitaine avec le Maroc lors du match amical contre l’Équateur de Willian Pacho, également capitaine de l’Équateur. Les deux coéquipiers du PSG ont joué l’intégralité de la rencontre, qui s’est terminée sur un match nul (1-1). Les Équatoriens avaient ouvert le score par l’intermédiaire de John Yeboah (48e). Alors que l’on se dirigeait vers une victoire équatorienne, le Maroc va réussir à égaliser grâce à Neil El-Aynaoui. Le milieu de terrain de l’AS Roma a marqué de la tête sur un corner d’Achraf Hakimi (88e). Avant de retrouver le PSG, le latéral droit doit jouer un dernier match, contre le Paraguay à Lens mardi soir (21 heures). De son côté, l’Équateur affrontera les Pays-Bas également mardi soir (20h45).





